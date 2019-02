Fifa | Infantino candidato unico | sarà presidente fino al 2023

Rapporti Fifa-Uefa - la richiesta nei confronti del presidente Infantino : Nelle ultime ore è stato chiesto al presidente della Fifa Gianni Infantino di migliorare i Rapporti con la Uefa in vista della sua rielezione alla guida della Fifa. “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione costruttiva tra la Fifa e la Uefa, il che ovviamente richiede trasparenza e considerazione degli interessi dell’Europa dalla parte della Fifa”, ha detto il presidente della federazione tedesca di calcio ...

Rapporti Fifa-Uefa - il presidente della DFB Grindel sferza Infantino : “serve maggiore considerazione” : Il numero uno della Federcalcio tedesca ha lanciato un chiaro messaggio ad Infantino, invitandolo ad avere più considerazione dell’Uefa Il presidente della federazione tedesca di calcio (DFB) Reinhard Grindel ha invitato il presidente della Fifa Gianni Infantino a migliorare i Rapporti con la Uefa, in vista della sua rielezione alla guida della Fifa. AFP/LaPresse “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione ...

Maradona contro la Fifa : "Infantino - dopo Blatter non è cambiato niente. Boban - ci vediamo sul ring" : Maradona contro tutti, come prima, più di prima. Maradona contro i poteri forti, una scena già vista, da giocatore, da dirigente ed ora da allenatore. Lui si professa sincero, dice di essere nemico ...

Ex Cagliari : Vega sfida Infantino per la presidenza della Fifa : ... 'Sulla base del grande incoraggiamento e delle reazioni positive che ho ricevuto da molte parti, sto prendendo seriamente in esame questa possibilità e sto esaminando se c'è bisogno nel mondo del ...

Calcio - possibili novità in arrivo dalla Fifa. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...

Infantino "sdegno per i cori contro Koulibaly"/ Il presidente Fifa : "servono leggi dure da applicare' : Gianni Infantino contro i cori razzisti a Koulibaly. Il presidente Fifa intervistato da Sky: ' c'è sdegno, servono leggi dure e vanno applicate'.

Fifa - Gianni Infantino tuona dopo i fatti di Inter-Napoli : “morte e razzismo - inaccettabile!” : Fifa, Gianni Infantino ha parlato dei fatti di Inter-Napoli, eventi non certo accettabili per il calcio italiano “Speriamo che sia un 2019 di bel calcio, in ci si diverte parlando di cose belle, questo l’auspicio. Che sia un anno di divertimento, piacere, gioia e soprattutto di pace nel mondo, anche se qui sarà più dura, ma anche nel calcio ci si lavora“. Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Sky ...

Fifa - Infantino : "Var - non si torna indietro. Mondiale a 48 squadre..." : Non sarà facile, ma se potessimo rendere il mondo felice dovremmo provarci. Magari convincendo alcuni Paesi vicini geograficamente a dare la disponibilità a giocare alcune partite nel loro paese". ...

Calcio Fifa - Infantino : Var esperienza vincente - non si torna indietro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fifa : sud est Asia appoggerà Infantino : ANSA, - HANOI, 15 DIC - Le 12 federazioni nazionali del sud est Asiatico, raggruppate nell'ente che si chiama Asean e di cui fa calcisticamente parte anche l'Australia, sosterranno la candidatura dell'...

