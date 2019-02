Festival Sanremo 2019 | la diretta della seconda serata | canta Einar

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Bisio e Baglioni “sputacchiano” e fanno pernacchie : ecco cosa sta succedendo – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per accorrere in ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta : si inizia sulle note di “Noi no” di Baglioni ma non doveva essere lui a cantarla… – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per accorrere in ...

Sanremo 2019 - la soluzione drastica di Malgioglio per il Festival : a condurre piazza la D'Urso : Troppo triste e lento il Festival di Sanremo di quest’anno per Cristiano Malgioglio, ma lui sa come risolvere: per l’edizione del prossimo anno propone Barbara D’Urso e Piero Chiambretti alla conduzione. “Il fuoco contro le tenebre”, così il cantante siciliano si è espresso sulle pagelle sanremesi d

Sanremo : Claudio Baglioni furioso - avrebbe rotto una porta prima dell'esordio del Festival : Poche ore prima che fosse mandata in onda la prima diretta del Festival di Sanremo 2019, il direttore artistico Claudio Baglioni è tornato a far parlare di sé per un gossip trapelato in rete, secondo cui il cantante sarebbe stato colto da un momento d'ira. Il gesto di Baglioni sarebbe avvenuto prima che fosse trasmessa una nuova puntata di Striscia La Notizia, il programma che, nell'episodio dello scorso 4 febbraio, ha consegnato un tapiro d'oro ...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti ospite del Festival con Michele Riondino ma il cuore dell’attrice è tutto per Marco Bocci : “Non sarà un’avventura, non è un fuoco che col tempo può morire”. Hai voglia di saltare, ballare e cantare con Michele Riondino sia nel film Un’avventura (nelle sale italiane dal 14 febbraio), sia sul palco del Festival di Sanremo 2019. Il cuore di Laura Chiatti è sigillato a doppia mandata nel rispettivo cuore dell’amato Marco Bocci. Da quando nel 2014 i due attori italiani si sono conosciuti è stata tutta un’escalation di convivenza, nozze, ...

Sanremo - Al Bano stronca il Festival : "Ho dormito - non sono entusiasta" : Alla fine si è addormentato. Preso, erano solo le 23 quando il cantante ha smesso di seguire il Festival di Sanremo 2019. Lui assicura che è successo solo perché "erano giorni che non dormivo", ma ad Al Bano la prima serata del Festival non sembra essere piaciuta gran che."Chapeau per Bocelli - dice il cantante a Un giorno da pecora - e poi tra i cantanti in gara mi sono piaciuti Renga e Nek". Il fatto è che per Al Bano le canzoni in gara non ...

Sanremo 2019 - Salvini silura Baglioni : "So che al Festival non mi amano" : Le polemiche poco prima del Festival di Sanremo tra Matteo Salvini e il direttore artistico Claudio Baglioni sono ancora vive, come conferma lo stesso vicepremier che non ha digerito la presa di posizione del cantante sul cado della Sea Watch 3. Dal palco di Terni, Salvini ha spiegato il motivo per

Sanremo - Anna Tatangelo : 'Da adulta mi godo meglio il Festival' : Mi sto godendo le emozioni di Sanremo più della prima volta, ero una ragazza'. Così Anna Tatangelo a margine della sala stampa del Festival. La sua partecipazione alla 69esima edizione della kermesse ...

