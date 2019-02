Festival di Sanremo 2019 | la diretta Marco Mengoni canta L’Essenziale con Claudio

PIPPO BAUDO/ "Sono come ET - quando finisce il Festival dico casa - casa" - Sanremo 2019 - : PIPPO BAUDO ha condotto insieme a Fabio Rovazzi Sanremo Giovani. Questa sera tornerà sul palco dell'Ariston insieme al collega.

Sanremo 2019 - i vestiti dei protagonisti della seconda serata del Festival : Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè sono solo alcuni dei cantanti che si esibiscono sul palco dell'Ariston mercoledì 6...

Chi l'ha visto - l'inedita sigla orchestrale (che fa il verso al Festival di Sanremo) (VIDEO) : Nei suoi 30 anni di attività non è mai accaduto nella storia di Chi l'ha visto un evento del genere. Sì, non esitiamo a chiamarlo evento, più unico che raro. Federica Sciarelli con aria insolitamente sorridente lancia un video sui social in cui anticipa una curiosa sorpresa nel programma.Si tratta della storica sigla che dal 1989 apre le puntate della trasmissione che si occupa di persone scomparse, conosciuta per il suo tenore tensivo, ...

Sanremo 2019 - l'adorazione del pubblico per Arisa : "Dimentica le parole - ma asfalta tutti col suo inno gioioso : è da EuroFestival" : Sul palco Festival di Sanremo 2019, in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai 1, è tornata anche Arisa che ha portato in gara la canzone dal titolo "Mi sento bene" (di M. Buzzanca, L. Vizzini, R. Pippa, A. Flora). Un gradito ritorno per il pubblico sanremese, che aveva visto esordire la cantante all'Ariston nel 2009, come vincitrice nella categoria Nuove proposte con il brano "Sincerità".Negli anni, Arisa è tornata a Sanremo molte ...

Sanremo 2019 - al via la seconda serata del Festival : La seconda puntata del Festival di Sanremo 2019 si apre con un elegantissimo Claudio Baglioni che intona la sua Noi No. Abito nero Ermanno Scervino con revers sberluccicanti, circondato da un corpo di ballo “incappucciato” con rose bianche tra le mani, il conduttore della kermesse è stato raggiunto da una Virginia Raffaele in abito lungo nero Schiaparelli con piccolo strascico (e con un doppio cuore sullo scollo), e da un Claudio ...

Sanremo 2019 - chi è Luca il chitarrista più inquadrato del Festival : Chi è Luca Colombo, il chitarrista più inquadrato del Festival? Autodidatta, è stato chitarrista nei tour di molti artisti, da Marco Mengoni a Eros Ramazzotti. Insegna chitarra jazz al Conservatorio di Parma e, come dice lui stesso intervistato da Virginia Raffaele, sono ormai 20 che fa parte dell’orchestra del Festival. Tra gli show televisivi ai quali ha partecipato anche , Buona Domenica, Sabato Italiano, Maurizio Costanzo Show, Un ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta : si inizia sulle note di “Noi no” di Baglioni ma non doveva essere lui a cantarla… – FOTO e VIDEO : Il Baglioni Show (emh… Sanremo 2019) inizia con Noi no, un’altra hit del repertorio del Claudione Nazionale eseguita con un corpo di ballerini incappucciati. Ma c’è un retroscena: questa canzone stasera sarebbe dovuta essere stata cantata dai 22 Giovani esclusi dalla kermesse a dicembre. I cantanti sono stati convocati dalla Rai pochi giorni fa, in tanti hanno fatto sacrifici (tutti a spese proprie) per accorrere in ...