Festa di San Valentino | forse unisce | ma in qualche caso distrugge

Cagliari - via alla Festa di Sant'Eulalia : super ospiti i calciatori del Cagliari e i Lapola : Tra questi, si segnalano tre serate: giovedì 7 febbraio il confronto tra i giovani e i calciatori del Cagliari Calcio sul tema "Alterità e diversità una ricchezza? Lo sport è luogo e spazio di ...

Sant'Agata - la regina di Catania che con la sua Festa incanta il mondo : La venerazione per la martire è sparsa in tutto il mondo. Agata protegge 44 comuni italiani, dei quali 14 ne portano il nome. È compatrona di Malta con san Paolo, così come della Repubblica di San ...

Celebrata Festa di San Biagio a Comiso : Celebrata la festa di San Biagio a Comiso. Durante le nove messe celebrate per la festa si è ripetuta la cerimonia della benedizione della gola

Festa di Sant’Agata : temporale su Catania - Cerei in Cattedrale : Le Candelore, Cerei in legno chi sfilano in onore della Festa per Sant’Agata, Patrona di Catania, hanno incontrato, sin dall’inizio della processione, gravi problemi relativi alla sicurezza dovuti alla pioggia, subito segnalati al Comitato organizzatore che ,constatato i rischi, ha accolto la richiesta dei portatori di interrompere la loro uscita. I Cerei si sono fermati quindi in piazza dei Martiri dove sono stati immediatamente ...

Sant'Agata - Festa al via con novità 'Offerte delle cere solo il 3' : Gesù " si legge " è presentato come Luce del Mondo. Il cristiano è portatore della luce di Cristo nel luogo della sua quotidiana esistenza. Di quella luce che, nella candela accesa, abbiamo ricevuto ...

San Valentino - cinque curiosità sulla Festa degli innamorati : Molti sono in attesa del 14 febbraio, San Valentino indiscussa festa degli innamorati che, però, non viene celebrata lo stesso giorno in tutto il mondo; in alcuni Paesi la festa è stata addirittura vietata, come nel Pakistan e in alcune zone della Russia, dove il credo ortodosso è più forte.

San Valentino - 'Una Festa per unire tutti i ternani' : Un cartellone con 77 eventi più quelli specifici del Valentine Fest che sarà presentato a parte; un programma di musica, mostre, cerimonie religiose, spettacoli, teatro, poesia, convegni: è tutto ...

Pandora per San Valentino - Cupido fa centro per la Festa degli innamorati [GALLERY] : Il potere della freccia di Cupido: ecco il tema del San Valentino 2019 targato Pandora Tradizionalmente, quando Cupido scocca la sua freccia, chi viene colpito è conquistato dal potere dell’amore. In un contesto contemporaneo, ci serviamo di questa iconografia della freccia di Cupido per dimostrare l’amore che possiamo sentire verso qualunque persona cara. Fare in modo che la freccia di Cupido colpisca il cuore di un amico, di ...

San Giovanni Bosco - oggi è la Festa del giullare di Dio. Le frasi del santo : Wojtyla lo definì "padre e maestro della gioventù ", papa Francesco oggi, alla vigilia della celebrazione della memoria della sua santità, ha ricordato come "seppe far sentire l'abbraccio di Dio a ...

Festa di San Biagio - patrono di Comiso : Con la celebrazione eucaristica delle 18, iniziano oggi gli appuntamenti in onore del patrono di Comiso, San Biagio

Sanremo 2019 - tutti i duetti della maniFestazione : Svelati in modo tutti i duetti che ascolteremo sul palco dell’Ariston quest’anno. Molte delle indiscrezioni sono state confermate ma ci sono anche delle novità per quello che riguarda la serata dei duetti al Festival di Sanremo 2019. Ad esempio non era trapelato fino a oggi il nome di Cristina D’Avena che sarà invece impegnata nel duetto con Federica Carta e Shade. Nulla si era detto in merito alla presenza di Morgan sul palco dell’Ariston. L’ex ...

Il Volo - Festa e disco nuovo per i dieci anni insieme : 'Dopo Sanremo il tour mondiale' : 'Non pretendiamo di piacere a tutti. D'altra parte c'è chi ci ha messo duemila anni per essere amato'. A parte questa infelice battuta di Piero Barone , i ragazzi del Volo sono simpatici. Vincitori di ...

Il Volo - Festa e disco nuovo per i dieci anni insieme : "Dopo Sanremo il tour mondiale" : "Non pretendiamo di piacere a tutti. D'altra parte c'è chi ci ha messo duemila anni per essere amato". A parte questa infelice battuta di Piero Barone, i ragazzi del Volo sono simpatici. Vincitori di Sanremo 2015 con Grande Amore, reduci dallo show di Panama in cui hanno cantato davanti a Papa Franc

A Parma unvs in Festa con il Sant'Ilario per lo sport : In prima fila il presidente nazionale dei Veterani dello sport Alberto Scotti e i delegati regionali dell'Emilia e Romagna Franco Bulgarelli e Giovanni Salbaroli. I riconoscimenti per il 2019, sono ...