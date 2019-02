San Valentino - cinque curiosità sulla Festa degli innamorati : Molti sono in attesa del 14 febbraio, San Valentino indiscussa festa degli innamorati che, però, non viene celebrata lo stesso giorno in tutto il mondo; in alcuni Paesi la festa è stata addirittura vietata, come nel Pakistan e in alcune zone della Russia, dove il credo ortodosso è più forte.

Pandora per San Valentino - Cupido fa centro per la Festa degli innamorati [GALLERY] : Il potere della freccia di Cupido: ecco il tema del San Valentino 2019 targato Pandora Tradizionalmente, quando Cupido scocca la sua freccia, chi viene colpito è conquistato dal potere dell’amore. In un contesto contemporaneo, ci serviamo di questa iconografia della freccia di Cupido per dimostrare l’amore che possiamo sentire verso qualunque persona cara. Fare in modo che la freccia di Cupido colpisca il cuore di un amico, di ...

Festa degli innamorati 2019 : data - storia e perché si celebra : Festa degli innamorati 2019: data, storia e perché si celebra E’ importante conoscere la tradizione e il motivo per il quale il 14 Febbraio si festeggia la Festa degli innamorati. I Romani celebravano un rito di fertilità in cui invocavano una divinità, Lupercus. Durante questi festeggiamenti i nomi degli uomini e delle donne venivano messi dentro un’urna dalla quale un bambino estraeva a coppie i nomi di coloro che avrebbero dovuto ...

Amici - Morgan commenta la maniFestazione degli allievi : 'Non è mia la sceneggiatura' : Nel pomeriggio di sabato è andato in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento pomeridiano di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show che continua a tenere banco nel mondo del gossip a seguito del tanto discusso affaire 'Fammi studiare', la protesta organizzata dagli allievi di Amici in nome dell'eliminato della scuola, Marco Alimenti. Ad aprirsi sulla protesta in questione, è stato l'ormai ex-direttore artistico del programma, Marco Castoldi, ...

San Valentino : dalle t-shirt 'Ti amo' alle scarpe col cuore - i regali più trendy per la Festa degli innamorati : Per lei che vuole sorprendere lui, invece, Maserati dedica i segnatempo della collezione 'Royale' al mondo del Polo, considerato il 'Gioco dei Re', con quel fascino che richiama uno stile di vita ...

San Valentino – Le proposte O bag per la Festa degli innamorati : orologi pieni… d’amore [GALLERY] : SAN Valentino, O bag orologi… tutti cuori! Tic tac, tic tac…. Quello che sentite è il tempo dell’amore! O bag lo festeggia con una collezione speciale per San Valentino, un tributo proprio al tempo prezioso degli innamorati: il mitico O clock di O bag si illumina con cuori di brillantini rossi, bianchi o rosa cipria mentre il cinturino in silicone anallergico è in 4 tonalità (nero, rosso, bianco e rosa). Casse e cinturini sono ...

Lazio - la Festa degli ultrà si trasforma in guerriglia : 8 agenti feriti - un arresto : Scontri e tafferugli nella notte a Roma, dopo il festeggiamento dell’anniversario della fondazione della Società Sportiva Lazio che si è svolto ieri sera verso le 21:30, in piazza della Libertà ed ha visto la partecipazione di circa 2500 persone. Poco dopo la mezzanotte, un gruppo di 300 tifosi dell

Torneo dei Veterani e Vecchie Glorie - grande Festa allo Stadio Degli Oliveti - Foto : Oltre all'importante presenza della Bardelli, ad onorare questa domenica di solidarietà anche noti personaggi del calcio dirigenziale e della politica massese come il Presidente della Provincia ...

Ncc - tensioni a Roma durante la maniFestazione degli autisti contro la Manovra : La protesta è iniziata ieri, poco dopo le 13 con una sfilata lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda ...

Cagliari. Festa degli alberi al Borgo nuovo di San Bartolomeo : Oltre 1000 le piante che i bambini delle scuole cagliaritane metteranno a dimora dalle 9,30. L’assessore Frau e il consigliere

La maniFestazione degli Ncc a Roma - bruciata e calpestata la bandiera M5s : Attimi di tensione alla manifestazione degli Ncc a Roma, dove una bandiera del Movimento 5 Stelle è stata bruciata e poi calpestata dai dimostranti presenti. Secondo quanto si apprende da fonti della ...

Salvini alla Festa degli ultrà del MIlan per i 50 anni della curva sud : MIlanO - 'Ringrazio i tifosi della curva del MIlan perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivando all'Arena Civica di MIlano ...