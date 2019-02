Ferrari F1 2019 | news e come sarà Indiscrezioni verso la presentazione

F1 - Test Barcellona 2019 : la Mercedes sbarca per ribadire la propria forza - la Ferrari vuole partire con il piede giusto : Mancano ormai pochi giorni e la stagione 2019 della Formula Uno prenderà il suo via ufficiale. Sono ormai all’orizzonte, infatti, i Test pre-stagionali di Barcellona che concederanno otto giorni a piloti ed addetti ai lavori per iniziare a conoscere le nuove vetture e che ci faranno capire come le scuderie avranno approcciato al nuovo campionato. Sulla carta non ci dovrebbero essere particolari novità rispetto alla scorsa annata, con la ...

F1 - presentazione Ferrari 2019 : data - programma - orario e tv. Come seguirla in streaming : Martedì 15 febbraio 2019 verrà presentata ufficialmente la nuova Ferrari. Quel giorno potremo ammirare la vettura che disputerà il Mondiale 2019 di Formula Uno e che andrà a caccia del titolo iridato dopo l’ultima sfortunata stagione, a Maranello stanno già lavorando sul nuovo progetto (denominato 670, ma il nome completo lo scopriremo appunto solo il 15 febbraio). La nuova monoposto si vedrà dunque sul palco e verrà subito spedita a ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò sono quinti in Medal Race e chiudono in sesta piazza nel 470 maschile : L’ultima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 di Vela si è conclusa a Miami (Florida, Stati Uniti) con lo svolgimento delle Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. L’unica imbarcazione azzurra impegnata oggi, composta da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò, ha ottenuto un quinto posto nella Medal Race del 470 maschile non sufficiente per ambire al podio di tappa. Gli azzurri hanno ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : perdono posizioni gli azzurri nella quarta giornata. Ferrari-Calabrò quinti nel 470 - Mattia Camboni settimo nel RS : X : Si è conclusa nella notte italiana anche la quarta giornata di gare a Miami, in Florida (Stati Uniti d’Amercia), dove si sta svolgendo il secondo appuntamento delle World Series 2019 di Vela. Per la spedizione azzurra, priva dei campioni iridati nel Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti, restano ancora quattro equipaggi nelle prime dieci posizioni, con le diverse imbarcazioni in lotta per conquistare un posto nella Medal Race nel 470 e ...

F1 - si avvicinano i Test ed il Mondiale 2019 : Ferrari - le cinque risposte per dare l’assalto alla Mercedes : Nel Circus della F1 il 2018 che si è chiuso ha sorriso ancora una volta ai colori della Mercedes. La Stella a tre punte ha suggellato il proprio dominio con i due titoli iridati (piloti e costruttori) arrivando a quota cinque con Lewis Hamilton. Il britannico ha rasentato la perfezione nell’annata scorsa e meritatamente ha raggiunto un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio nella graduatoria dei piloti con più Mondiali in bacheca ...

Formula 1 - il sound della Power Unit Ferrari 2019 - : "SENTI IL RUGGITO" Dalle simulazioni al banco e dai primi test si vocifera sia la Power Unit più performante della storia del Cavallino . Per ora è possibile solamente sentirne il sound, nell'attesa ...

Borsa Italiana oggi/ Ferrari a +1 - 7% - Juventus a -6 - 4% - 1 febbraio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari vira in rosso. Sul listino principale va male Juventus, mentre salgono Diasorin e Ferrari

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari è pronta a investimenti record per provare a superare la Mercedes : La Ferrari vuole a tutti i costi il Mondiale 2019 di Formula Uno. La frase non capita per caso, dato che la scuderia di Maranello è pronta a mettere mano al borsellino in maniera pesante per provare a interrompere l’egemonia della Mercedes che sta dominando in lungo ed in largo dal 2014. Come ha riportato l’edizione online di Marca.com, la scuderia emiliana ha pubblicato i propri conti dell’esercizio 2018 e il suo ...

Vela - Coppa del Mondo Miami 2019 : Ferrari-Calabrò in testa nel 470! Flavia Tartaglini rimane in terza posizione nel RS : X : Si è conclusa anche la terza giornata di gara a Miami, Florida (Stati Uniti d’America), dove si sta disputando la seconda tappa delle World Series 2019 di Vela. Dopo le difficoltà di ieri, le condizioni hanno consentito il regolare svolgimento delle regate. Bilancio positivo nel complesso sino ad ora per la squadra azzurra, nonostante l’assenza dell’equipaggio di punta composto da Ruggero Tita e Caterina Banti (campioni iridati ...

Presentazione Ferrari F1 2019 : data - orario e diretta streaming : Presentazione Ferrari F1 2019: data, orario e diretta streaming diretta Presentazione Ferrari 2019 L’astinenza per gli appassionati di Formula 1 sta per finire. È giunto il momento di prepararsi alle presentazioni ufficiali dei nuovi modelli che le case automobilistiche effettueranno nel mese di febbraio. Anche la Ferrari ha comunicato la data ufficiale di Presentazione, che sarà dopo la Mercedes. I tifosi del Cavallino sperano che questo ...

Acceso il motore della Ferrari F1 2019 : Con un post sui social network, la Scuderia Ferrari Mission Winnow ha svelato in anteprima il suono della nuova vettura di Formula 1 che sarà ufficialmente presentata il 15 febbraio a Maranello. La power unit, che aveva già girato al banco, è stata accesa dopo essere stata montata per la prima volta sul telaio della […] L'articolo Acceso il motore della Ferrari F1 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Ferrari - Nel 2019 cinque nuovi modelli : Durante la conference call di presentazione dei risultati finanziari del 2018, la Ferrari ha annunciato l'arrivo di cinque nuovi modelli entro la fine di quest'anno. I vertici della Casa italiana hanno parlato anche dell'elettrificazione della gamma e della nuova vettura con assetto rialzato, la Purosangue, analizzando i dati di vendita dello scorso anno, concluso con un +10,2% nelle consegne, per un totale di 9.251 esemplari.cinque modelli in ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 21% - Ferrari a +11 - 02% - 31 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari lima le perdite in Chiusura. Sul listino principale svetta Ferrari, mentre perdono molto le banche