Ferito alla gola | poliziotti lo salvano

Trovato un cormorano Ferito : esemplare portato in salvo dalla Guardia di Finanza : I militari della Guardia di Finanza di Noto (Siracusa) hanno portato in salvo un esemplare adulto di cormorano, “Phalacrocorax carbo”. L’animale, avvistato in spiaggia da alcuni cittadini, era fermo immobile e visibilmente indebolito a causa della lussazione di un’ala. I militari, grazie anche all’aiuto di un veterinario, hanno prontamente soccorso e rifocillato l’animale, rimasto a digiuno diverse ore. Il cormorano è stato affidato al Centro ...

Gilet gialli - scontri alla Bastiglia/ Parigi - ultime notizie video : leader movimento Ferito - 'perderò l'occhio' : Gilet gialli, undicesimo sabato di proteste a Parigi: ultime notizie, scontri tra polizia e manifestanti nella zona della Bastiglia, barricate in fiamme.

Gilet gialli - undicesima protesta a Parigi : scontri con la polizia - Ferito leader - Notte gialla a Place de la Republique : E' rimasto ferito all'occhio, negli scontri con la polizia a Parigi, vicino alla Bastiglia, uno dei leader dei Gilet gialli. Si tratta di Jerome Rodrigues, noto membro del movimento, vicino a Eric ...

Preziosi deFerito dalla Procura Federale : deFerito anche il Genoa per responsabilità diretta : La Procura Federale è intervenuta deferendo Preziosi a seguito di alcune dichiarazioni contro l’arbitro Di Bello Il presidente del Genoa Preziosi ed il club ligure sono stati deferiti dalla Procura Federale, come rivelato dalla nota della Figc: “deferito Preziosi per dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro Marco Di Bello. Il presidente del Genoa è stato deferito per le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre. ...

Napoli - esplosione fuori dalla pizzeria Sorbillo : nessun Ferito ma tanta indignazione : Napoli, mercoledì 17 gennaio, una bomba è esplosa dinanzi l'ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo sita ai tribunali, noto quartiere storico del napoletano. L'esplosione ha generato sgomento ed indignazione, non solo per il titolare dell'attività, ma anche per tutti quei cittadini che costantemente difendono e dimostrano di amare la loro città. esplosione fuori dalla pizzeria di Gino Sorbillo a Napoli: le parole del titolare Nel corso della ...

Torino - Urbano Cairo deFerito dalla Procura federale : Torino, Urbano Cairo è stato deferito dalla Procura federale a causa di alcune dichiarazioni considerate lesive della classe arbitrale Il Procuratore federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state pubblicate rettifiche – ha deferito al Tribunale federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del Torino, Urbano Cairo, “per avere lo stesso espresso pubblicamente ...

Muggiò - tensione alla Toncar occupata : lavoratori sul tetto - un Ferito : Stanno occupando la fabbrica i 78 lavoratori della Toncar di Muggiò che a fine anno sono stati licenziati in blocco senza preavviso. Lunedì pomeriggio alcuni sono saliti sul tetto, altri hanno cercato ...

Roma - morto l’uomo Ferito in un agguato alla Magliana : E' morto l'uomo ferito in un agguato alla Magliana a Roma. Il 34enne, era stato colpito alla testa da alcuni colpi d'arma da fuoco questa mattina davanti all'asilo nido 'Mais e Girasole' alla Magliana, portato in ospedale in condizioni gravissime, è stato operato, ma non ce l'ha fatta. Nell'agguato era rimasta ferita anche la compagna, ma non in modo grave.

Roma - sparatoria davanti a un asilo nido alla Magliana : Ferito pregiudicato - è grave : Aveva appena lasciato i figli all’asilo nido di via Castiglion Fibocchi alla Magliana, periferia di Roma: si trovava in macchina quando sono cominciati gli spari. L’uomo, con vari precedenti, è stato ferito gravemente: un proiettile lo ha raggiunto alla testa ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo. I colpi di pistola, secondo una prima ricostruzione, sono partiti da una persona a volto coperto a bordo ...

Roma - spari alla Magliana : gravemente Ferito un uomo : spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina. È accaduto intorno alle 8.50 in via Castiglion Fibocchi, alla Magliana. Dalle prime informazioni sembra sia stato affiancato da uno scooter da cui hanno sparato.È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L'uomo, che ha precedenti, probabilmente aveva lasciato il figlio a scuola. Sulla ...