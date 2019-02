Ferimento Manuel Bortuzzo | due giovani ammettono | Era buio | abbiamo sparato per

blogo

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Avrebbero ammesso di aver"per errore" i duedi Acilia interrogati in merito al gravedel nuotatore che rimarrà paralizzato. I fermati sono due ventenni secondo quanto apprende l'Ansa e si sarebbero presentati in questura con i loro avvocati. Uno dei due sarebbe stato riconosciuto da un particolare taglio di capelli, descritto da un testimone."Non volevamo sparargli, era" avrebbero detto i fermati agli investigatori. Secondo Il Messaggero i due "molto probabilmente" stavano cercando alcunicon cui poco prima c'era stata "una rissa in un pub". Sarebbe quindi confermata la pista iniziale, quella dello scambio di persona.Intanto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli ha raccontato cheal suo risveglio ha detto alla madre: "Fatti coraggio, mamma" aggiungendo che "ora per me comincia un altro allenamento". ...