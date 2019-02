Fabrizio Corona | cinque curiosità sul ' re' dei paparazzi

Fabrizio Corona ridicolizza Asia Argento per queste foto : "Ovvio. Solo lei..." : Il sospetto era che dietro la storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento ci fosse una mastodontica montatura, peccato però che l'unica a non saperne nulla fosse Asia Argento. A smascherare tutta la farsa ci ha pensato Solo ora lo stesso Corona che, intervistato dal Corriere della sera, ha chiarito ch

Fabrizio Corona - la confessione sul flirt Fedez-Silvia : 'Lui minacciò di denunciarmi' : Emergono nuovi stralci tratti dal libro autobiografico di Fabrizio Corona, dove abbiamo visto che l'ex re dei paparazzi ha fatto chiarezza su quelli che sarebbero stati i flirt avuti da Silvia Provvedi nel corso degli ultimi tempi della loro frequentazione. Corona, dopo aver ammesso di non essere stato sempre fedele nei confronti della Provvedi, ha poi aggiunto che anche la bella Silvia si sarebbe data da fare con diversi personaggi famosi, tra ...

Taylor Mega - la rivelazione : “Fabrizio Corona ha passato una notte intera a sculacciarla” : “Taylor Mega e Fabrizio Corona? Tra i due c’era un flirt amoroso, lui ha passato una notte intera a sculacciarla, subito dopo che lei si è fatta rifare il lato b“. A rivelarlo è Alberto Dandolo che, ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2“, ha svelato dettagli molto piccanti sulla vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, spiegando appunto che “si è recentemente fatta rifare il sedere dal suo chirurgo ...

Silvia Provvedi e la storia con Fedez : «Non sono mai stata la sua amante - Fabrizio Corona mi ha deluso» : Silvia Provvedi torna a parlare del presunto flirt con Fedez. In una puntata di Verissimo, Fabrizio Corona aveva rivelato: «Silvia mi ha tradito con Fedez». Ovviamente ne era nato un...

Silvia Provvedi nega il flirt con Fedez e su Fabrizio Corona dice : 'Mi ha delusa' : Da un paio di settimane a questa parte non si parla d'altro che del gossip lanciato da Fabrizio Corona nel corso dell'ultima intervista rilasciata a "Verissimo": il tradimento che avrebbe subito da parte di Silvia Provvedi con Fedez. Interpellata da "Novella 2000" sull'indiscrezione che sta circolando da giorni sul suo conto, la cantante de Le Donatella ha negato con fermezza quanto sostenuto dal suo ex compagno in televisione, dicendo di non ...

Silvia Provvedi e Fedez insieme - cosa c’è di vero? La verità dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona : Silvia Provvedi e Fedez hanno avuto un flirt in passato? Dopo le illazioni contenute nel libro di Fabrizio Corona ecco la verità dell’ex gieffina Tutto è nato quando Fabrizio Corona a ‘Verissimo’ ha confessato i tradimenti di Silvia Provvedi. L’ex fidanzata dell’ex re dei paparazzi si sarebbe macchiata di adulterio ai tempi della relazione con Corona, secondo quanto riportato dal libro autobiografico del ...

Fabrizio Corona racconta l’inizio hot della storia con Silvia Provvedi - lei smentisce tutto : “Non è vero niente, Fabrizio mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro“, parola di Silvia Provvedi. La metà mora delle Donatella ha ormai tagliato ogni ponte con l’ex re dei paparazzi già nella casa del Grande Fratello VIP e ha un nuovo amore che la rende felice, dunque non ha alcuna voglia di guardare indietro alla relazione con Fabrizio Corona. Lui, però, nel suo ultimo libro, tra i vari dettagli sulla sua vita intima, ...

Fabrizio Corona racconta ho conosciuto Ilary Blasi quando era minorenne : Fabrizio Corona dalle pagine del suo libro “Non mi avete fatto niente” questa volta lancia delle frecciatine a Ilary Blasi, con cui già aveva avuto una discussione, durante il “Grande Fratello Vip”. Corona avrebbe raccontato il suo primo incontro con la Blasi. E come al solito non ci sarebbe andato giù leggero, e proprio durante il litigio televisivo, Corona avrebbe detto a Ilary: «Ricordati di quello che facevi a 16 anni». E come riporta ...

Fabrizio Corona ho conosciuto la Blasi quando era minorenne : Da quando è uscito la sua autobiografia Fabrizio Corona “Non mi avete fatto niente” è un fiume in piena, e questa volta parla di Ilary Blasi,e come avrebbe raccontato il suo primo incontro con la Blasi. E come al solito non ci sarebbe andato giù leggero, e proprio durante il litigio televisivo, Corona avrebbe detto a Ilary: «Ricordati di quello che facevi a 16 anni». E come riporta “Fanpage”, nel libro, l’ex re dei paparazzi avrebbe ...

Fabrizio Corona senza freni : «Ilary Blasi? Quando la conobbi era minorenne - fece sesso con un mio amico» : Fabrizio Corona continua a provocare. Su Leggo.it le ultime novità. E dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente questa volta “lancia stoccate” a Ilary Blasi, con cui già aveva avuto una discussione, diventata storica, durante il Grande Fratello Vip. L’ex re dei paparazzi avrebbe raccontato il suo primo incontro con la conduttrice romana. E come al solito non ci sarebbe andato giù leggero. Come riportato Leggo, ...

Fabrizio Corona e la lite con Ilary Blasi : "Ha preteso scuse pubbliche da me. Il suo obiettivo era Totti - non io" : La discussione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, probabilmente l'unico evento degno di nota della terza edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso autunno sulle reti Mediaset, non poteva non essere inclusa nell'ultima autobiografia pubblicata dall'ex agente fotografico intitolata Non mi avete fatto niente.In questo primo passo del libro riguardante l'argomento, Fabrizio Corona ha ribadito un concetto che espresse anche ...

Fabrizio Corona senza freni : «Ilary Blasi? Quando la conobbi era minorenne - fece sesso con un mio amico» : di Emiliana Costa Fabrizio Corona continua a provocare. Su le ultime novità. E dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente questa volta 'lancia stoccate' a Ilary Blasi , con cui già aveva ...

Fabrizio Corona - la 'sua' verità sulla lite con Ilary : 'Non avevo calcolato la trappola' : Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico è tornato a parlare della lite che c'è stata al Grande Fratello Vip dello scorso anno e che lo ha visto protagonista con Ilary Blasi, la padrona di casa del reality show di Canale 5. Per chi non lo ricordasse, Corona ha partecipato alla trasmissione nelle vesti di ospite per rivedere la sua ex fidanzata Silvia e chiederle scusa, ma il vero momento clou della sua ospitata è stato ...

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi : 'Ha chiesto di dormire con me in comunità' : Fabrizio Corona non si smentisce mai: all'interno del suo nuovo libro Non mi avete fatto niente, l'ex re dei paparazzi racconta senza filtri il primo incontro che ha avuto con Silvia Provvedi. L'uomo ha acceso il gossip quando ha svelato che la sua migliore amica, quando era in comunità, gli portava delle ragazze per aiutarlo a riprendere l'attività sessuale: tra queste, pare ci fosse anche la cantante de Le Donatella che, dopo un notte d'amore, ...