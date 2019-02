F1 | Test Barcellona 2019 | la Mercedes sbarca per ribadire la propria forza | la Ferrari

LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : Fernando Alonso nei Test a Barcellona? Ultimo botti di calciomercato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Fernando Alonso sarà in pista con la McLaren? L’indiscrezione viene dalla Spagna : Il momento dei Test pre-stagionale di F1 si avvicina. Dal 18 al 21 febbraio e dal 26 febbraio al 1° marzo i piloti cercheranno di sfruttare nel migliore dei modi il tracciato di Barcellona (Spagna) per mettere alla frusta le nuove vetture ed avere una grande mole di informazioni prima dell’esordio iridato, programmato il 17 marzo a Melbourne (Australia). Ebbene, secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca, in queste sessioni di ...

F1 - pericolo maltempo in vista dei Test di Barcellona : le basse temperature preoccupano le scuderie : La scorsa stagione ci fu il problema neve, quest’anno il pericolo maltempo resta alto considerando anche che i test sono stati anticipati di una settimana I test di Barcellona rappresentano la prima tappa ufficiale della stagione di Formula 1, nel corso della quale le scuderie cominceranno a studiarsi in vista dell’esordio di Melbourne. EFE / Zumapress L’auspicio è che le condizioni meteo diano tregua, ma l’ondata ...

PSG-Adrien Rabiot - è Testa a Testa tra Barcellona e Tottenham : Tra i pezzi pregiati del calciomercato, pochi dubbi, c’è sicuramente Adrien Rabiot. Il giovane centrocampista francese fa gola a diversi club in Europa.Chi non vorrebbe Adrien Rabiot? Il centrocampista classe ’95 in Italia piace a Juventus e Milan su tutte, ma non si è mai andati oltre una semplice sondaggio per il semplice motivo che l’ingaggio chiesto dal ragazzo è tutt’altro che esiguo e prima di poter proseguire ...

F1 - i Test di Barcellona saranno in diretta tv su Sky per la Gran Bretagna. Novità anche per l’Italia? : Sky Sports F1 ha confermato che trasmetterà in diretta ben venti ore dei test di F1 che si svolgeranno a Barcellona (Spagna) dal 18 al 21 febbraio. Gli spettatori nel Regno Unito e in Irlanda potranno gustarsi la trasmissione in tempo reale delle immagini delle ultime quattro ore di test di ogni giornata (cioè dalle ore 14.00). Non si tratta di una prima volta storica (era già successo nel 2013 quando la FOM decise di testare la tecnologia 3D) ...

Niki Lauda dimesso. Vuole essere ai Test a Barcellona : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale dopo la sua ultima ricaduta. Dopo un lungo periodo di ricovero e riabilitazione, il campione austriaco era in vacanza a Ibiza per il periodo di Natale quando ha preso un’influenza che l’ha costretto a rientrare subito a Vienna, dove è stato ricoverato in terapia intensiva, da cui è stato dimesso […] L'articolo Niki Lauda dimesso. Vuole essere ai test a Barcellona sembra essere il primo ...

F1 : la Ferrari si esibirà nel Filming day a Barcellona un giorno prima dell’inizio dei Test : Il periodo della pausa invernale è quello della preparazione e del lavoro sulle nuove vetture che gareggeranno nel Mondiale di Formula Uno 2019. Il via quest’anno è previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), ma prima del round oceanico vi saranno i test a Barcellona, dal 18 al 21 febbraio (prima sessione) e dal 26 febbraio al 1° marzo (seconda sessione). La Ferrari ha deciso di giocare in anticipo rispetto a queste scadenze. La nuova ...

Barcellona - agente uccide il cane di un senzatetto/ Polemiche e proTeste in Catalogna : stava solo abbaiando : Barcellona, agente uccide il cane di un senzatetto. Polemiche e proteste in Catalogna: la meticcia femmina stava solo abbaiando

