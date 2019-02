F1 | Chase Carey passa al contrattacco | “le lamentele dei promoter? Mi è parso molto

sportfair

: RT @f1grandprixit: #F1 Chase Carey: “Polemiche della FOPA? Andremo avanti per la nostra strada” - - bestraider : RT @f1grandprixit: #F1 Chase Carey: “Polemiche della FOPA? Andremo avanti per la nostra strada” - - PieroLadisa : RT @f1grandprixit: #F1 Chase Carey: “Polemiche della FOPA? Andremo avanti per la nostra strada” - - f1grandprixit : #F1 Chase Carey: “Polemiche della FOPA? Andremo avanti per la nostra strada” - -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il massimo dirigente della società che gestisce il circus ha risposto per le rime alle critiche piovutegli addosso da parte deidei Gp di Formula 1 La telenovela tra Liberty Media e l’Associazione deidi F1 prosegue, con una nuova puntata andata in scena proprio in questi giorni con protagonistaPhoto4 / LaPresseIl CEO del circus ha risposto per le rime al duro comunicato pubblicato dagli stessi, intenti a chiedere “un approccio più collaborativo per lo sviluppo del campionato“. Il boss di Liberty Media non ha gradito questo assalto, replicando ai microfoni di ESPN: “avevamo già organizzato un incontro per parlare delle iniziative insieme a loro, ma hanno pubblicato un comunicato stampa per dire che ne dovevamo parlare. Questa è la parte più strana. Pensavo che avessimo il supporto della maggioranza dei, ...