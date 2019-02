Epilessia | nuove frontiere | cani che “fiutano” la crisi e terapia a base di cannabis

meteoweb.eu

: Epilessia: il controllo delle crisi è totale ma all'orizzonte nuove cure A fronte di quasi mezzo milione di persone… - fainformazione : Epilessia: il controllo delle crisi è totale ma all'orizzonte nuove cure A fronte di quasi mezzo milione di persone… - fainfosalute : Epilessia: il controllo delle crisi è totale ma all'orizzonte nuove cure A fronte di quasi mezzo milione di persone… - giuliano60 : Salute Benessere Online: Epilessia: nuove acquisizioni scientifiche e nuovi... -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Un farmaco adi derivati dellacome, già in uso sperimentale e che dovrebbe essere immesso sul mercato entro fine anno, ein grado di riconoscere l’arrivo imminente di unae di avvertire così il padrone e quanti gli stanno attorno. Sono solo due tra i numerosi sviluppi del convegno internazionale «Update in epilettologia» in programma venerdì 8 e sabato 9 febbraio all’Orto Botanico di Padova. Torna così l’appuntamento che ormai tradizionalmente vede la città del Santo al centro dell’attenzione scientifica internazionale. Due giorni per un duplice obiettivo: sensibilizzare e informare sul tema di una malattia ancora al centro di pregiudizi. Con il programma della prima giornata interamente dedicato alle famiglie, e il secondo giorno invece focalizzato sull’aggiornamento della comunità scientifica, sugli sviluppi di ricerca e. Sabato 9 febbraio ...