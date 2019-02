Emiliano Sala | il Nantes vuole dal Cardiff i 16 mln del cartellino

Emiliano Sala - Nantes chiede al Cardiff 16 milioni : accordo siglato 2 giorni prima della scomparsa : Il Nantes ha chiesto al Cardiff il pieno pagamento del cartellino di Emiliano Sala , che si trovava a bordo dell'aereo precipitato nello stretto della Manica meno di tre settimane fa. Il trasferimento ...

Il Nantes vuole i 16 milioni promessi dal Cardiff per Emiliano Sala : Il Nantes ha chiesto al Cardiff il pieno pagamento del cartellino di Emiliano Sala, che si trovava a bordo dell'aereo precipitato nello stretto della Manica meno di tre settimane fa. Il giocatore non è mai riuscito ad unirsi alla squadra gallese.Il trasferimento in Galles di Sala, per la cifra record di 16 milioni, era stato perfezionato solo due giorni prima che il Piper Malibu si inabissasse nei pressi di Guernsey. Dopo settimane di ...

Emiliano Sala - ora è scontro legale tra Nantes e Cardiff - : scontro tra Nantes e Cardiff dopo la terribile tragedia di Emiliano Sala. BBC Wales riporta che il club gallese ha momentaneamente bloccato il pagamento della prima tranche dei 17 milioni di euro ...

Dramma Emiliano Sala – Iniziate le operazioni di recupero del relitto dell’aereo : si cerca di portare in superficie il corpo : Iniziate le operazioni di recupero del velivolo sul quale viaggiava Emiliano Sala, attaccante italo-argentino scomparso lo scorso 21 gennaio Nonostante le avverse condizioni meteo, nella mattinata sono iniziati i lavori di recupero del relitto del Piper Malibu sul quale viaggiava Emiliano Sala prima della caduta dello scorso 21 gennaio. L’aereo, ritrovato dall’esploratore marino David Mearns nel mare della Manica, è stato ...

Aereo inabissato nel Canale della Manica : in corso il recupero del corpo di Emiliano Sala : Gli investigatori britannici stanno eseguendo un’operazione sottomarina nel Canale della Manica per recuperare il corpo del calciatore argentino Emiliano Sala dal relitto dell’Aereo, schiantatosi il 21 gennaio scorso nei pressi dell’isola di Guernsey. “Stiamo tentando di recuperare il corpo. Se avremo successo considereremo la fattibilità di recuperare il relitto“, ha dichiarato un portavoce dell’Air accidents ...

Le notizie del giorno – Le rivelazioni su Emiliano Sala e la foto che ha commosso il web : Le notizie del giorno – Non solo il dolore per la scomparsa di Emiliano Sala, a queste si aggiungono delle polemiche dovuto sicuramente alla disperazione. Disperato il padre del calciatore, così come la fidanzata mentre nelle ultime ore è stata riportata una rivelazione shock dell’amico del calciatore. Maximiliano Duarte, un amico argentino ha infatti spiegato ad América Noticias: “C’è una grande verità dietro tutto questo ed è che ...

Il cane di Emiliano Sala lo aspetta ancora alla finestra : la storia di Nala : Il 21 gennaio scorso il calciatore Emiliano Sala è rimasto coinvolto nell'incidente che ha causato la scomparsa del veivolo Piper PA-46 Malibù, mentre viaggiava da Nantes a Cardiff. Da allora la sua famiglia e i suoi tifosi sono nello sconforto e nel dolore e oggi sua sorella Romina pubblica sui social una commovente foto del loro cane Nala, che attende ancora il suo padrone. Il fedele cane Nala, che attende con fiducia il ritorno del suo ...

Emiliano Sala - si tenta il recupero di un corpo dal relitto dell'aereo ritrovato - Sky TG24 - : Gli investigatori hanno annunciato di aver cominciato le operazioni per riportare in superficie il cadavere individuato ieri da un robot. Potrebbe trattarsi di quello del calciatore o del pilota che ...

Emiliano Sala - la straziante attesa del suo cane : la foto scattata dalla sorella è da brividi : La morte di Emiliano Sala, il giovane calciatore deceduto in un incidente aereo sulla Manica mentre stava volando verso il Regno Unito e la sua nuova squadra, ha sconvolto il mondo intero. In primis ...

Emiliano Sala - la sua Nala lo aspetta guardando fuori dalla finestra : Il calciatore risulta disperso dallo scorso 21 gennaio: il velivolo su cui viaggiava si è inabissato nella Manica

Scomparso Emiliano Sala - le rivelazioni shock dell’amico : Scomparso Emiliano Sala – Non solo il dolore per la scomparsa di Emiliano Sala, a queste si aggiungono delle polemiche dovuto sicuramente alla disperazione. Disperato il padre del calciatore, così come la fidanzata mentre nelle ultime ore è stata riportata una rivelazione shock dell’amico del calciatore. Maximiliano Duarte, un amico argentino ha infatti spiegato ad América Noticias: “C’è una grande verità dietro tutto questo ed ...

Emiliano Sala - la FOTO da brividi : il cane aspetta il suo padrone : Il mondo del calcio è sotto shock dopo la scomparsa di Emiliano Sala, l’attaccante era a bordo di un aereo poi ritrovato nel Canale della Manica con all’interno un corpo che dovrebbe essere proprio quello del calciatore. Si sono dunque affievolite le speranze di trovare il calciatore in vita, una notizia che ha sconvolto ma ovviamente principalmente la famiglia. Negli ultimi giorni la sorella Romina ha pubblicato sui social ...

Localizzato l’aereo con a bordo Emiliano Sala : si studia operazione subacquea di recupero : Gli investigatori britannici stanno studiando “un’operazione subacquea” relativa a un eventuale recupero del relitto dell’aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala. David Mearns, il coordinatore delle ricerche private finanziate dalla famiglia che ha Localizzato i resti dell’aereo, ha dichiarato: “Il tempo è essenziale quando si parla di un corpo, quindi è assolutamente necessario procedere ...

Emiliano Sala - operazione subacquea per recuperare il corpo vicino al relitto : Il ritrovamento nel Canale della Manica del velivolo su cui viaggiavano Emiliano Sala e il pilota è solo una parte della ricerca, le indagini sull'incidente devono andare avanti. Nei prossimi giorni ...