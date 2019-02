DS 7 arrivano il 1.2 Turbo Benzina da 130 CV e il Diesel 1.5 BlueHDI 130 abbinato al tecnologico cambio automatico EAT8

laragnatelanews

: La DS 7 cresce, sia nell'offerta di modelli, che nell'espansione dell'offerta dei motori. Per integrazione a... - MaurizioMurgia : La DS 7 cresce, sia nell'offerta di modelli, che nell'espansione dell'offerta dei motori. Per integrazione a... - laragnatelanews : DS 7 arrivano il 1.2 Turbo Benzina da 130 CV e il Diesel 1.5 BlueHDI 130 abbinato al tecnologico cambio automatico … - evyna : DS 7 arrivano il 1.2 Turbo Benzina da 130 CV e il Diesel 1.5 BlueHDI 130 abbinato al tecnologico cambio automatico … -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)La DS 7 cresce, sia nell’offerta di modelli, che nell’espansione dell’offerta dei motori. Per integrazione a quello che è l’andamento del mercato globale, vengono oggi proposte due nuove unità. La prima è undi soli 1.2 di cilindrata, ma che sviluppa una potenza di 130 CV, la seconda motorizzazione – in controtendenza con i maggiori marchi che hanno sposato la battaglia contro-, propone l’efficentissima unità 1.5che sviluppa, anch’esso 130 CV,al cambio sequenziale EAT8.La DS 7 CROSSBACK, conferma l’interesse del mercato verso un SUV che sin dagli esordi ha parlato il linguaggio di soluzioni fatte per sorprendere ed appagare.Con il suo stile lussuoso e contemporaneo, DS 7 CROSSBACK esprime a pieno titolo la vocazione di un marchio che vuole stupire. Da una parte l’esplorazione di nuove ...