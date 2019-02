Dopofestival | Anna Foglietta scivola sull' apostrofo | Qual' è

Dopofestival Sanremo 2019 - gaffe di Anna Foglietta : scivolone in diretta : gaffe al Dopofestival di Sanremo 2019 di Anna Foglietta: ecco cosa è successo La gaffe di Anna Foglietta non è passata inosservata. E come avrebbe potuto essere altrimenti? La conduttrice del Dopofestival di Sanremo 2019 ha scritto su una lavagnetta un messaggio con un errore grammaticale. Un orrore, per il popolo di Twitter, che l’ha bersagliata. […] L'articolo Dopofestival Sanremo 2019, gaffe di Anna Foglietta: scivolone in diretta ...

Anna Foglietta : "Il Festival è sacro - il Dopofestival è profamo. Possiamo giocare sporco ed essere politicamente scorretti" : Sanremo è Sanremo, anche per gli attori. Dopo Pierfrancesco Favino, prestato al palco dell'Ariston dal set cinematografico lo scorso anno, questa volta è il turno di Anna Foglietta. L'attrice romana sarà protagonista del DopoFestival, in onda ogni sera subito dopo la kermesse. Non è la prima volta per la Foglietta al Festival di Sanremo, infatti nel 2018 ha partecipato alla serata dei duetti con Luca Barbarossa in ...

Anna Foglietta - conduttrice del Dopofestival : 5 cose che non sai di lei : L'approdo al grande schermo è invece giunto nel 2006 con il film "4-4-2 " Il gioco più bello del mondo". A 39 anni vanta un Nastro d'argento , quattro candidature, , 3 nomination ai David di ...

