Donald Tusk sulla Brexit | «All' inferno c' è un posto per chi l' ha promossa senza un

Brexit - Donald Tusk : "Inferno chi l'ha proposta senza avere soluzioni" - irritazione del governo May : Il 29 marzo si avvicina, ma Londra e Bruxelles sembrano sempre più lontane. Lo spettro del no deal, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo, non accenna ad allontanarsi. Donald Tusk - che oggi ha incontrato il premier irlandese, Leo Varadkar, a Bruxelles - ha riservato una stoccata al governo britannico: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la ...

Donald Tusk fa auguri di Natale e promette di non cantare più - VIDEO - - : Il capo del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha pubblicato un VIDEO di auguri giovedì per le festività imminenti, in cui ha cantato una canzone natalizia in polacco, e poi lui stesso ha promesso di non ...