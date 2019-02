Dominik Paris | ora sei un grandissimo L’Italia si inchina davanti al suo velocista

Sci alpino - Pagelle SuperG Mondiali 2019 : Dominik Paris - fuoriclasse incoronato. Innerhofer c’è sempre : Oggi si è disputato il SuperG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Dominik Paris ha vinto davanti a Clarey e Kriechmayr. Di seguito le Pagelle e i voti degli azzurri e degli atleti che si sono messi maggiormente in luce. Dominik Paris: 10. Ora è davvero diventato grandissimo, un fuoriclasse indiscutibile, un fenomeno nato che si è consacrato definitivamente. Dopo aver vinto tre discese a Kitzbuehel, dopo aver piazzato la doppietta a Bormio, ...

Sci - Dominik Paris vince l'oro ai mondiali di superG : "È un anno magico" : L'azzurro Dominik Paris è il nuovo campione del mondo di superG. Dopo l'argento conquistato da Sofia Goggia nella prima giornata, Dominik Paris ha regalato il primo oro alla spedizione azzurra vincendo il superGigante maschile con il tempo di 1'24"20 ai mondiali di Are, in Svezia. "Dopo le vittorie di Bormio e quella a Kiztbuehel è arrivato anche questo oro. È davvero un anno magico - ha commentato Paris subito dopo la ...

Sci alpino - Dominik Paris Campione del Mondo : “Ho trovato il feeling giusto - sogno sempre le medaglie. Italia - che inizio” : Dominik Paris è l’uomo del giorno, il nuovo Campione del Mondo di superG ricorderà per sempre questo mercoledì sulle nevi di Are e non dimenticherà mai la sua prestazione da urlo lungo il pendio svedese che gli ha permesso di mettersi al collo la medaglia d’oro. L’altoatesino ha battuto una concorrenza da urlo e ha vinto la gara più importante della stagione con pieno merito, mettendosi alle spalle tutti gli altri big della ...

Mondiali Sci 2019 – Paris sul tetto del mondo - la gioia di Dominik ad Are : “sono riuscito a trovare il feeling giusto” : Dominik Paris euforico dopo la vittoria della medaglia d’oro nel SuperG dei Mondiali di sci in corso ad Are Dominik Paris ha conquistato oggi la sua prima medaglia d’oro mondiale in carriera nel SuperG della rassegna iridata in corso ad Are. L’azzurro ha sbaragliato la concorrenza, al termine di una gara al cardiopalma, che ha visto il primo posto di Paris in bilico fino al 20° atleta in gara. “Adesso inizia ad ...

Dominik Paris è oro mondiale in Super G : Nove centesimi bastano. Nove centesimi in meno dell’austriaco Vincent Kriechmayr e del francese Johan Clarey, quelli giusti per conquistare l'oro mondiale, il primo di una carriera già eccezionale. Dominik Paris ha vinto il Super G ai Mondiali di sci alpino a Are, Svezia. La felicità del meranese

VIDEO Dominik Paris Campione del Mondo - il superG dell’azzurro : gara mastodontica ad Are - Italia in trionfo : Dominik Paris è il nuovo Campione del Mondo di superG, l’azzurro ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro nella prima gara maschile della rassegna iridata. L’altoatesino è stato semplicemente superlativo ad Are (Svezia), ha sfoderato tutta la sua potenza e la sua classe proverbiale, ha brillato pur commettendo qualche piccola sbavatura e ha battuto l’intera concorrenza: oggi il nostro portacolori era semplicemente il ...

Mondiali di sci - Dominik Paris d'oro nel Super G : Dopo la fantastica medaglia d'argento conquistata da Sofia Goggia nel Super-G femminile di ieri, ai Mondiali di Are, Dominik Paris ha fatto ancora meglio conquistando l'oro sempre nel Super-G. Il 29enne di Merano ha sbaragliato la concorrenza e si è portato a casa una strepitosa vittoria che ha anche approfittato dei tanti errori commessi dai suoi rivali più agguerriti come Svindal, Kilde, Jansrud e soprattutto l'austriaco Mayer, in vantaggio in ...

Mondiali di sci - Dominik Paris vince l’oro nel SuperG ad Are. Quarto Innerhofer : Dominik Paris ha vinto la medaglia d’oro nel SuperGigante ai Mondiali di Are, in Svezia. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 3 ha chiuso con il tempo di 1.24.20 che, nonostante qualche piccolo errore, gli è valso il titolo. Per il 29enne di Merano si tratta del primo titolo mondiale della carriera, aveva vinto una medaglia d’argento in discesa nel 2013 a Schladming. Dopo l’argento di Sofia Goggia, sempre in SuperG, arriva quindi la ...

Sci alpino - Dominik Paris CAMPIONE DEL MONDO! Leggenda immortale - trionfo da fenomeno in superG : La medaglia d’oro che ti cambia la vita, da campionissimo a fuoriclasse immortale. Dominik Paris è CAMPIONE del mondo. L’azzurro ha realizzato l’impresa più bella della carriera ai Mondiali di Are (Svezia), trionfando in un superG difficilissimo, nel quale è riuscito a sfruttare al meglio le sue doti da scivolatore e chiudendo davanti a tutti nonostante un vistoso errore nel finale. In una gara tiratissima, questa volta i ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Italia prima con l’oro di Dominik Paris : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...