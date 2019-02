Diciotti | memoria Salvini in Giunta

Diciotti - Matteo Salvini presenta sua memoria difensiva in Senato : “Non è contro i giudici” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha depositato la sua memoria difensiva per il caso Diciotti. In allegato sono stati presentati anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Diciotti - arriva in Giunta la memoria di Salvini : "Fu interesse pubblico - come disse Conte" : Secondo fonti del Viminale la memoria difensiva "non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro e non contiene attacchi ai giudici". Nel testo si parla anche di ordine pubblico "che il ministro dell'Interno ha il dovere, prima ancora che il potere, di tutelare".

