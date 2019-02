Di Maio | ' Tagli di 2 milioni a parlamentari vanno a Protezione Civile- DIRETTA

Di Maio e Di Battista dai leader dei gilet gialli : «Faremo battaglie comuni» : Un incontro tra Di Maio, Di Battista e il gruppo dei gilet gialli che fanno capo a Ingrid Levavasseur si è tenuto in Francia. All'incontro ha preso parte anche Christophe Chalencon, uno...

Luigi Di Maio contro Fabio Fazio : "Taglio allo stipendio - ecco quando". Lascerà davvero l'Italia? : Al fuoco di fila grillino contro gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa si è aggiunto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che da Pomigliano d'Arco ha attaccato ancora una volta i due conduttori: "È finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all'anno. C

Rai - Di Maio : “Tagli agli stipendi di Fazio e Vespa? È finita l’epoca di chi guadagna 3 milioni di euro in tv di Stato” : “Tagliare gli stipendi di Bruno Vespa e Fabio Fazio? È finita l’epoca in cui si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all’anno. Credo che sia arrivato il momento di dare una sforbiciata agli stipendi dei politici ma anche di qualcuno, che non è politico, ma che sta dentro un’azienda di stato. Questo è un obiettivo di questa legislatura”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Pomigliano ...

Tav - Lega e M5s ai ferri corti | Salvini : "Tagliamo i costi ma si fa" | Di Maio : Non con noi al governo"| Di Battista : "Salvini torni dal Cav e non rompa i..." : Il ministro del Lavoro ha sottolineato che "quando i grandi potentati cominciano a tifare per la Torino-Lione noi stiamo dall'altra parte"

Tav - alta tensione nel governo - Di Maio : 'Discorso chiuso - non si fa' - Salvini : 'Avanti ma taglieremo i costi' : Chiamparino a Tgcom24: "Avanti con la Tav" - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino auspica che i lavori vadano avanti perché "Piemonte e Italia hanno bisogno che il cantiere non si ...

30 miliardi con le forbici di Di Maio Tagli - al via il team di tecnici : L'obiettivo è il recupero di quei 30 miliardi di Tagli a sprechi e privilegi nella pubblica amministrazione che più volte lo scorso anno il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato in campagna elettorale come una delle prime misure del nuovo governo Segui su affaritaliani.it

Da "Bye bye Fornero" al "Taglio delle pensioni d'oro" - Di Maio show tra cartelloni e annunci : "I dati dell'asta dei Btp sono molto incoraggianti, vuol dire che c'è grande fiducia nel nostro Paese", afferma il vicepremier

Decreto reddito e quota 100 - Mattarella firma. Di Maio : ora taglio a pensioni sindacalisti : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha firmato ed emanato il cosiddetto 'Decretone' contenente le misure sul reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. DI Maio - Intanto il ...

Per Di Maio lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale : "Lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale. Io alla mia terra ci tengo, all'Italia ci tengo, al mio mare ci tengo e non ho alcuna intenzione di svendere nulla ai petrolieri del resto del mondo. Sviluppiamo questo paese in maniera sostenibile e proiettati al futuro", ha proseguito Di Maio. "Un passo importante per il cambiamento del modello di sviluppo è lo stop alle trivelle. Ieri - ha ricordato il ...

Bufera su 'Libero'. Di Maio : 'Idiozie. Fatto bene a tagliare fondi' : "Abbiamo Fatto bene o no a tagliare i fondi a giornali del genere? Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici. Vito Crimi ha avviato la procedura che azzererà i finanziamenti ...

Che tempo che fa - Di Battista e quel dettaglio : 'Quando ha lasciato lo studio...'. Disastro per Di Maio : Qualcosa non ha funzionato a Che tempo che fa . Chi ha osservato in studio Alessandro Di Battista lo ha capito subito da un dettaglio: 'Quando si alza dalla poltroncina e fa per andarsene - scrive ...