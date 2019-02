Di Maio a Parigi incontra i gilet gialli | battaglie comuni

Tav - Di Maio a Salvini : “Analisi costi-benefici prima a Parigi? Stia tranquillo - neanche io l’ho letta. Basta divisioni” : “Per Salvini assurdo bizzarro che Parigi veda l’analisi costi-benefici sulla Tav prima? Stia tranquillo, neanche io l’ho letta. Però Basta alimentare divisioni”. Il vicepremier Di Maio ha replicato alle polemiche da parte dell’altro vicepremier, Matteo Salvini, dopo che il titolare del Viminale aveva protestato per non aver avuto ancora modo di consultare il documento sull’Alta velocità Torino-Lione, al contrario ...

Di Maio-Di Battista a Parigi - dialogo con Gilet gialli : Procede il dialogo dei 5 stelle con i Gilet gialli francesi. Con un'altra mossa a sorpresa, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista ieri mattina sono andati "nella periferia di Parigi" per incontrare Christophe Chalencon, leader dei Gilets Jaunes, per portare avanti quel confronto mai interrotto in vista del cruciale appuntamento delle elezioni Europee di fine maggio. L'incontro, viene sottolineato, si e' svolto in un "clima di grande entusiasmo" ...

Parigi - Summit tra Di Maio - Di Battista e i Gilet Gialli - idee uguali ma nessun accordo! : Summit tra il Movimento 5 Stelle e i Gilet Gialli di Parigi Parigi, 5 febbraio 2019 – Dalle dichiarazioni di solidarietà, al faccia a faccia. Di Maio e Di Battista volano a Parigi per tessere un accordo con i rappresentanti dei Gilet Gialli francesi in vista delle elezioni europee 2019. Il vicepremier e l’amico pentastellato hanno incontrato oggi Christof Chalencon, uno dei leader del movimento nato per protestare contro il caro ...

Gilet gialli - Di Maio e Di Battista incontrano i leader del movimento a Parigi : "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi". Il messaggio sembra chiaro e a scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. Che, insieme ad Alessandro Di Battista, oggi, a Parigi, ha incontrato Christophe Chalençon, tra i leader del movimento dei Gilet gialli, per stringere alleanze in vista delle elezioni europee imminenti.Secondo ...

