Dazi | colloqui tra Usa e Ue una farsa | ostacoli insormontabili da superare

Dazi - 'progressi' da colloquio Cina-Usa : 05.04 L'ultimo round di colloqui tra Cina e Stati Uniti sul commercio, appena conclusosi a Washington, ha prodotto "importanti progressi" per la fase attuale e le due parti hanno avuto discussioni "schiette, specifiche e produttive". E' quanto riporta una nota della delegazione cinese rilanciata dai media di Pechino, come primo commento ufficiale sull'esito delle trattative.

Dazi : conclusi i colloqui tra Cina e Usa - 'Buon risultato' : Le delegazioni di Cina e Stati Uniti impegnate a Pechino nei colloqui sulla disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie hanno terminato le discussioni cominciate lunedì scorso. Lo ha ...

Guerra dei Dazi : avviati a Pechino colloqui Usa-Cina : Sono stati fatti "grandi progressi" in quanto i cinesi sono propensi a concludere l'accordo perché "la loro economia non sta andando bene" ha affermato Trump mentre per Xi la "collaborazione" tra i ...

Dazi : al via colloqui Cina-Usa a Pechino - Trump ottimista : ...5% per il 2018: Goldman Sachs ha rivisto al ribasso le aspettative di sul prezzo dei metalli nel primo trimestre 2019 per la 'particolare decelerazione' a cui è sottoposta l' economia cinese . ...

Dazi - a Pechino colloqui Usa-Cina : ANSA, - Pechino, 7 GEN - Cina e Usa hanno riavviato oggi a Pechino i colloqui sull'articolato negoziato commerciale, in quello che si profila come il primo round tra le parti dopo la tregua di 90 ...

Dazi - al via colloqui Usa-Cina a Pechino : 6.30 Riavviati a Pechino i colloqui sul complesso negoziato commerciale tra Usa e Cina. Si tratta del primo round dopo la tregua di 90 giorni siglata il primo dicembre dai presidenti, Trump e Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires. Le delegazioni si confronteranno su temi come il riequilibrio dell'interscambio commerciale, le tensioni sul trasferimento forzato di tecnologie e l'accesso ai mercati.

Dazi - riprendono colloqui Usa e Cina : 3.54 I negoziatori cinesi e statunitensi hanno avuto colloqui telefonici per definire un programma nelle trattative commerciali. Lo ha reso noto il ministero del Commercio di Pechino. Il vice premier cinese Liu He ha parlato con il ministro del Tesoro Usa,Steven Mnuchin e con il rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer, per discutere l'attuazione dell'intesa raggiunta tra il presidente Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping, durante il ...