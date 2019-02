Dark Shadows film stasera in tv 6 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Stasera fanno Dark Shadows e The Wolf of Wall Street e sono indecisa su cosa guardare ??????? - Padfoot_934 : Stasera fanno Dark Shadows e The Wolf of Wall Street e sono indecisa su cosa guardare ??????? - mymovies : STASERA IN TV ?? - MERCOLEDI 6 FEBBRAIO In copertina: Dark Shadows, di Tim Burton #guidatv #staseraintv… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)è ilin tv mercoledì 62019 in onda in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Ilè diretto da Tim Burton e ha come protagonisti Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Jonny Lee Miller e Helena Bonham Carter. Di seguito ecco scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Drammatico, Horror, Fantasy ANNO: 2012 REGIA: Tim Burton: Johnny Depp, Eva Green, Jackie Earle Haley, Bella Heathcote, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Chloë Grace Moretz, Thomas McDonell, Gulliver McGrath, Jonny Lee Miller, Christopher Lee, Alice Cooper DURATA: 113 Minutiin tv:Nell’anno 1752, la famiglia Collins, il padre Joshua, la madre Naomi ...