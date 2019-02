Dalle trivelle ai rifiuti | scontro tra Lega e M5S

Decreto semplificazioni - Dalle trivelle agli Ncc : tutte le novità : MILANO - Dopo il via libera del Senato il Decreto semplificazioni arriva alla Camera blindato dalla fiducia posta dal governo . Un testo già asciugato dopo le perplessità del Colle sul provvedimento ...

'Tagliola' sul dl Semplificazioni - Dalle trivelle alla web tax : cosa resta e cosa salta : Il presidente del Senato Casellati ha elencato le norme eliminate perché non coerenti con il provvedimento: su 87 proposte...

Dl Semplificazioni : Dalle trivelle al biotestamento - ma è ancora scontro nel Governo : Approdato in Senato senza esito positivo, il Decreto Semplificazioni continua il suo lunghissimo iter parlamentare, tornando alla Camera. Nato con l'interesse di semplificare le norme in vigore per famiglie e imprese, ha subito una serie di modifiche che l'hanno reso un calderone di nuove riforme. Al centro del dibattito politico c'è il tema delle trivelle, che ha acceso la disputa fra i due partiti al Governo, Lega e Movimento 5 Stelle. ...