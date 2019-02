ilnapolista

: RT @napolista: Da Toronto mi chiedo: che fine hanno fatto i tifosi del Napoli? Abbiamo dimenticato la nostra storia, da dove veniamo. A Tor… - fcmoonwalker06 : RT @napolista: Da Toronto mi chiedo: che fine hanno fatto i tifosi del Napoli? Abbiamo dimenticato la nostra storia, da dove veniamo. A Tor… - SSCNapoliNews : Da Toronto mi chiedo: che fine hanno fatto i tifosi del Napoli? - napolista : Da Toronto mi chiedo: che fine hanno fatto i tifosi del Napoli? Abbiamo dimenticato la nostra storia, da dove venia… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Sono unde Carosta,mi trovo ada un paio di mesi per girare il mio cortometraggio western, The Bear.È da un po’ di tempo che voglio scrivere un pezzo, mi prudono le mani. Ci sono delle riflessioni che ho bisogno di fare da alcune settimane sui fatti di casa. Della serie, viste da lontano, cambiando il punto di osservazione, le cose appaiono sempre più chiare. Tutte le mattine, come sempre, leggo ilsta e mi accorgo che tra Raniero Virgilio, Diego De Luca e Guido Ruotolo ci sono molte coincidenze col mio pensiero – accidenti a voi ho dovuto scrivere tutto da capo!Mi unisco così alla conversazione, se me lo concedi.La premessa è che, come sai, sono unde, come da definizione dell’amico Vittorio Eboli. Nato a Santa Lucia al Pallonetto, trapiantato a Roma a sette anni e poi buona parte della vita trascorsa tra il Sud America e il Canada, ...