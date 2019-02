Da top model a senzatetto : «Guadagnavo un milione di dollari per 20 giorni di lavoro» : «Uscivo con Andy Warhol e guadagnavo un milione di dollari per 20 giorni di lavoro». Da top model a senzatetto, la parabola discendente di Nastasia Urbano è finita nel dramma della povertà e della depressione. Vive in strada a Barcellona. Oggi ha 57 anni e per colpa del marito è finita in bancarotta che si è indebitato per degli affari andati male e ha pagato tutto con i suoi soldi. È più volte finita sulla copertina di Vogue ed è stato il volto ...

Anna Ewers è la nuova top model del momento : i fotografi di moda non possono fare a meno di lei : Il mondo della moda adora Anna Ewers, allora non possiamo che considerarla la Claudia Schiffer del momento. Anna Ewers in Chanel e Wang Lo stile di Anna Ewers La top model Anna Ewers adora il mondo ...

Chloe Ayling - la modella rapita a Milano - si mostra in topless : Chloe Ayling è volata in Thailandia per una breve vacanza, in compagnia della sua collega Natalie Nunn, conosciuta durante la partecipazione all'edizione inglese del Grande Fratello . La modella posa ...

"Gisele Bundchen è una cattiva brasiliana". Il ministro dell'Agricoltura di Bolsonaro attacca la top model : Il nuovo ministro dell'Agricoltura del governo Bolsonaro ha definito Gisele Bundchen una "cattiva brasiliana". La sua colpa? Essere un'attivista ambientale. Le denunce della top model contaminerebbero l'immagine del paese all'estero, per questo è stata invitata a cambiare rotta. "È assurdo ciò che fanno oggi con l'immagine del Brasile", ha dichiarato Tereza Cristina Dias in un'intervista radiofonica, "Per qualche ragione ...

Tesla Model S in modalità Autopilot investe e “uccide” un robot. Fake o delirio a Las Vegas? – VIDEO : Solo silicio e circuito stampato. Per un computer non esiste un Dio, e ancora neppure un Io. Dunque quel che è andato in scena nella notte di domenica su Paradise Road a Las Vegas non è un omicidio. Ma resta clamoroso, e diventa imbarazzante, ridicolo. Forse perfino falso. A pochi metri e a poche ore dall’apertura dei battenti del CES, la più famosa e famelica kermesse tecnologica al mondo, una Tesla Model S probabilmente in modalità ...

Ghali e la top model Mariacarla Boscono stanno insieme : Ghali, rapper italo-tunisino, ha raggiunto la consacrazione musicale nel 2018 grazie al suo album intitolato Album che ha venduto oltre 150mila copie.Al contrario di tanti altri suoi colleghi rapper, che non si creano alcun problema nel condividere le gioie del successo come i soldi, il lusso e, ovviamente, le belle ragazze, Ghali ha sempre mantenuto un profilo basso, dimostrando anche di tenere molto alla propria privacy.prosegui la ...

Chi è Mariacarla Boscono - la top model che ha baciato Ghali : Mariacarla Boscono è la top model che ha rubato il cuore di Ghali. Bellissima e molto richiesta sulle passerelle, Mariacarla Boscono ha 12 anni più del rapper milanese con cui è stata paparazzata alle Maldive. La modella classe 1989 ha esordito nel mondo della moda nel 1990, con brand importanti come Laura Biagiotti e Alberta Ferretti. Nel 2012 ha dato alla luce la piccola Marialucas, nata a Ibiza da una storia con l’imprenditore Andrea ...

Malaysia - il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model : Meglio l'avvenente modella che il trono. Non ha avuto dubbi il sultano Muhammad V , che infatti non è più il re della Malaysia : ha abdicato , per la prima volta nella storia del paese asiatico, , ...

top model trovata morta in casa : i messaggi criptici su Instagram prima del suicidio : Il mondo della moda è sotto shock per il ritrovamento senza vita della top model Annalise Braakensiek, trovata morta nella sua abitazione dopo aver lasciato una serie di messaggi criptici su Instagram. ...

top model Bar Rafaeli incriminata per frode fiscale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Kendall Jenner è la top model più pagata del 2018 : Si conclude splendidamente il 2018 per Kendall Jenner, che secondo la tradizionale classifica di Forbes risulta la top model più pagata dell'anno. Un risultato da lei raggiunto anche nel 2017, quando a sorpresa aveva spodestato Gisele Bundchen. Questo è proprio uno di quei casi in cui si può dire che oltre alla bellezza c'è molto di più, ovvero un certo fiuto per gli affari, che probabilmente ha ereditato dalla ...

Molfetta - Bari - - Presentazione del calendario 2019 'top Fashion Model' a favore della LILT : ... l'abito rosso da favola realizzato dallo stilista bitontino Giulio Lovero per Roberta Molinini, Top Fashion Model 2017, punta di diamante dell'agenzia, ormai lanciata nel mondo moda, di ritorno ...

Le top model più pagate del 2018 : Kendall JennerKarlie KlossChrissy TeigenRosie Huntington-WhiteleyGisele BündchenCara DelevingneGigi HadidBella HadidJoan SmallsDoutzen KroesQualche novità e una conferma: per il secondo anno consecutivo Kendall Jenner, con i suoi 22,5 milioni di dollari, si aggiudica la medaglia d’oro di modella più pagata del 2018, aumentando di circa mezzo milione (di dollari) i suoi introiti del 2017. La sorella (forse) più famosa del clan Kardashian ...