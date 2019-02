Cybersecurity | il mercato italiano vale 1 | 2 miliardi nel 2018

meteoweb.eu

: Cybersecurity: mercato italiano vale 12 mld nel 2018 +9% - #Cybersecurity: #mercato #italiano - zazoomblog : Cybersecurity: mercato italiano vale 12 mld nel 2018 +9% - #Cybersecurity: #mercato #italiano - channelopenlab : RT @CyberTeamClub: Grande @CheckPointItaly @CheckPointSW classificato a #ICA2K18 come miglior vendor di Sicurezza del mercato Enterprise e… - impresacitymag : RT @CyberTeamClub: Grande @CheckPointItaly @CheckPointSW classificato a #ICA2K18 come miglior vendor di Sicurezza del mercato Enterprise e… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Continua a crescere ildelle soluzioni di sicurezza informatica. Nelil settore ha raggiunto un valore di 1,19di euro, in crescita del 9% su base annua, dopo aver registrato un incremento del 12% nel 2017. A trainare ilsono soprattutto le grandi imprese, con il 75% della spesa complessiva, concentrata su adeguamento al regolamento europeo della Gdpr e su componenti di sicurezza come network security, business continuity & disaster recovery ed endpoint security. Il 63% delle grandi imprese, secondo la ricerca dell’Osservatorio Information Security & Privacy della School of Management del Politecnico di Milano, ha aumentato il budget per la cyber sicurezza e il 52% ha un piano di investimenti pluriennale. Anche se quasi una su cinque non prevede ancora investimenti dedicati o stanzia risorse solo in caso di necessità. Per ...