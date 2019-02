Crash Team Racing: Nitro-Fueled – Nuovo video gameplay

hynerd

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Se dovessimo parlare di uno dei giochi che vanta da sempre la sua contemporaneità, potremmo benissimo riferirci all’intramontabile CTR. Il remake diritorna con untrailer, rilasciato da Activision, che mostra unricco di competizione. Stavolta sviluppato da Beenox e non da Naughty Dog come il titolo rilasciato nel 1999.Tra classicità e innovazione rivedremo, naturalmente sotto un aspetto grafico totalmente rivisitato, tutte le piste, i veicoli, i personaggi e le “armi” che già ben conosciamo, ma non finisce qui! Infatti, oltre a nuovi kart, potenziamenti e tracciati, saranno disponibili modalità di gioco inedite, da poter giocare in single-player o multiplayer, con una condivisione schermo in locale per un massimo di 4 giocatori.sarà disponibile dal 21 giugno 2019 su PlayStation 4, Xbox ...