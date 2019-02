Costanza Caracciolo e Christian Vieri | cartolina da bella famiglia

Momento pappa per la piccola Stella : Costanza Caracciolo allatta la figlioletta in pubblico [GALLERY] : Costanza Caracciolo allatta la piccola Stella in pubblico: il gesto materno dell’ex Velina di Striscia La Notizia Costanza Caracciolo è diventata madre lo scorso novembre. La bella ex Velina, compagna di Bobo Vieri, ha dato alla luce Stella che sembra proprio aver cambiato la vita sia all’ex calciatore che alla siciliana. Dopo le apparizioni fugaci di Costanza per le vie di Milano con la carrozzina, la bionda soubrette è ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - sfogo sui social/ Lui sbotta contro le agenzie : 'mi gestisco da solo' - lei.. : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, sfogo sui social. L'ex calciatore sbotta contro le agenzie: 'mi gestisco da solo', mentre l'ex velina...

Costanza Caracciolo e Vieri presto sposi : l’ex calciatore e la sua dolce metà pensano anche al secondo figlio : Vieri e Costanza Caracciolo potrebbero convolare a nozze già quest’estate e voler provare ad avere un secondo figlio: le indiscrezioni sulla coppia Sono da poco diventati genitori, eppure sembra che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo vogliano allargare la famiglia e convolare a giuste nozze già quest’estate. A rivelare i progetti della coppia formata dall’ex calciatore e dall’ex Velina, il giornalista Alberto Dandolo ...

Vieri confessa : “Sposerò Costanza Caracciolo” : “Sposerò Costanza Caracciolo”. A parlare così è Bobo Vieri, che sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita. L’ex calciatore è diventato da poco papà della piccola Stella e non potrebbe essere più felice. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini – ha confessato Vieri al settimanale Diva e Donna -. Finalmente sono papà Bobone. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta ...

Costanza Caracciolo : “Sono caduta - mi sono fatta malissimo” : Ghiaccio sul piede per Costanza Caracciolo che ha avuto un piccolo incidente per strada: “Niente ragazzi sono caduta dal marciapiede e mi sono fatta malissimo”, spiega l’ex velina bionda ai follower. Per fortuna al suo fianco c’è Christian Vieri, suo compagno e padre di Stella. Solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e il secondo mesiversario della sua bambina, ed ora ecco Coco sul divano con il ...

