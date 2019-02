Coppa di Francia | che fatica per il Psg | vittoria ai supplementari

Coppa di Francia : il Psg passa - ma che fatica con il Villefranche : TORINO - Il Psg supera gli ottavi di finale di Coppa di Francia grazie al successo sul campo del Villefranche e passa ai quarti. Dopo la prima sconfitta in campionato contro il Lione, la formazione di ...

Coppa di Francia - il Nantes dedica la vittoria a Sala : coro da brividi : Una vittoria dedicata a lui, a Emiliano Sala , e non poteva essere altrimenti. A fronte della drammatica sorte che è toccata all'attaccante argentino, con i resti dell'aereo su cui viaggiava che sono ...

Il Nantes vince in Coppa di Francia - il coro per Sala è da brividi. VIDEO : Una vittoria dedicata a lui, a Emiliano Sala . Nonostante la drammatica situazione attuale, con i resti dell'aereo dove viaggiava l'attaccante classe 1990 che sono stati rinvenuti in fondo al mare con ...

Coppa del Mondo sciabola - l'Italia torna a vincere la prova a squadre dopo 20 mesi : battuta in finale la Francia : Da Barcellona 2017 a Varsavia 2019 . dopo oltre venti mesi l'Italia torna sul gradino più alto del podio in una prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola maschile . Il quartetto azzurro , Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrè , ha battuto la Francia in una finale al cardiopalmo finita 45 a 44 . Decisiva la stoccata ...

Francia - Coppa di Lega : il Guingamp è in finale - eliminato il Monaco ai rigori : Grande vittoria del Guingamp che, sotto di due gol, pareggia ed elimina ai tiri di rigore il Monaco dalla Coupe de la Ligue, accedendo così in finale. Gli uomini di Jardim, in inferiorità numerica dal ...

Scherma - Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : azzurre terze nella gara a squadre - successo della Francia : Le sciabolatrici azzurre si confermano sul podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo. L’Italia chiude al terzo posto a Salt Lake City, bissando così il risultato ottenuto nell’opening stagionale di Orléans. Sulle pedane statunitensi il quartetto formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio vince la finale 3°-4° posto contro la Cina con il punteggio di 45-40. In precedenza le nostre portacolori hanno ...

Scherma - Coppa del Mondo Saint Maur 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Francia : L’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre di Saint Maur (Francia), dove si è conclusa la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. Il quartetto azzurro si conferma ancora in terza posizione dopo le prove di Algeri e Katowice, riuscendo a vincere la finale 3°-4° posto contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-37. In gara insieme ad Alice Volpi e Camilla Mancini, erano presenti Elisa Di Francisca ...

Scherma - Coppa del Mondo di sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder . La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya , che aveva a sua volta eliminato agli ...

Coppa di Francia : Lione agli ottavi - 2-0 all'Amiens : sufficiente un tempo al Lione per battere l' Amiens nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia . Le reti di Dembélé al 28' e Dubois al 35' indirizzano il match. L'OL, che gestisce la gara anche ...

Psg - infortunio per Neymar in Coppa di Francia : il brasiliano esce in lacrime : Nella Parigi del calcio tremano tutti: Neymar è stato sostituito al minuto numero 62 del secondo turno della partita di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Per il brasiliano un brutto colpo al ...

Coppa di Francia : il Psg passa agli ottavi di finale. Avanti anche il Croix - squadra di quarta serie : Il Psg fa il proprio dovere nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia , batte 2-0 al Parco dei Principi lo Strasburgo e si qualifica agli ottavi di finale. Decidono le reti di Cavani a inizio ...

Coppa di Francia - Falcao non basta : Monaco fuori ai sedicesimi contro il Metz : Clamoroso nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia . Il Monaco viene eliminato in casa dal Metz, capolista della Ligue 2. Sotto al 32' per un gol di Hein, i monegaschi pareggiano subito con ...

Pronostico Amiens vs Lione - Coppa di Francia 24-1-2019 e Analisi : Amiens-Lione, giovedì 24 gennaio. Amiens e Lione sono tra le sedici squadre che lottano per conquistare un posto nella finale della Coppa di Francia 2019. Questa settimana si sfideranno due volte, poiché le strade delle due squadre si incontreranno anche nella partita di Ligue 1 che si giocherà domenica 27 alle ore 17.00, sempre allo Stade de la Licorne di Amiens.Come arrivano Amiens e Lione?Su una cosa non ci sono dubbi: la partita di ...