Convergenze parallele all' Ariston Dalla trap di Achille Lauro fino al bel

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Paolo Giordanonostro inviato a SanremoIn fondo sono ledi questo Festival. Coetanei ma distanti. Giovanissimi ma diversi.e Il Volo sono gli estremisti di Sanremo 2019, non certo per i testi o le attitudini, ma per la musica. Sono all'opposto.Il primo, al secoloDe Marinis romano di 28 anni, è cresciuto con il pop punk, viveva in una comune hippy, si è fatto conoscere con la, ha litigato con Antonella Elia a Pechino Express e adesso debutta al Festival di Sanremo con un brano che all'inizio ricorda i Green Day o i Blink 182. "Credo che tutte le cose fatte bene siano da apprezzare", dice prima di portare sul palco uno dei brani destinati a disorientare il pubblico: Rolls Royce, e figurarsi venerdì sera quando lo interpreterà con Morgan. Dopotutto, è sbarcato in radio con la sua samba, ha aiutato Anna Tatangelo a rivedere Ragazza di ...