Consulenti lavoro | Per ogni operatore cpi 506 potenziali beneficiari reddito

Rdc : Calderone (Consulenti lavoro) - 'pochi 6 mila navigator - noi pronti ad aiutare' : Roma, 1 feb. (Labitalia) - "Seimila 'navigator' sono un numero importante, ma sono pochissimi rispe[...]

Pensioni : Consulenti lavoro - ecco prime faq su 'quota 100' : Roma, 29 gen. (Labitalia) - La Fondazione studi consulenti del lavoro, in attesa della prassi attua[...]

Mille Consulenti del lavoro specializzati in sicurezza : A cura di Labitalia/Adnkronos Salgono a 1.000 nel 2019 i consulenti del lavoro che hanno scelto di formarsi nel delicato ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , ampliando così la gamma ...

Lavoro : Consulenti - ecco circolare su novità su occupazione e fisco : Roma, 22 gen. (Labitalia) - Dagli incentivi all'occupazione alla flat tax passando per tariffe Inai[...]

Manovra : Consulenti lavoro - ecco agevolazioni contributive 2019 : Roma, 21 gen. (Labitalia) - ecco le agevolazioni contributive in vigore nel 2019, alla luce delle m[...]

Consulenti lavoro : "Italia in fondo a classifica spesa fondi Ue su Ict e ricerca" : Roma, 18 gen. (Labitalia) - Italia sul fondo della classifica dei Paesi virtuosi dell’Unione Eur[...]

De Luca (Fondazione Studi Consulenti lavoro) : "Nel 2019 continua alta formazione" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "I progetti di Fondazione Studi dei consulenti del lavoro per il 2019 [...]

Di Maio : "Formazione per reddito di cittadinanza aperta ai Consulenti del lavoro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "La nostra grande sfida è abbassare il costo del reddito di cittadina[...]

Calderone : "Per Consulenti del lavoro 40 anni guardando al futuro" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "Oggi festeggiamo 40 anni: qui c'è chi ha combattuto tanto per avere [...]

Conte ai Consulenti del lavoro : "Vostre competenze centrali per il Paese" : Roma, 11 gen. (Labitalia) - "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui nel giorno in cui l'O[...]

Conte ai Consulenti del lavoro : "Vostre competenze centrali per il Paese" : Roma, 11 gen., Labitalia, - "Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui nel giorno in cui l'Ordine dei consulenti del lavoro festeggia i 40 anni dalla legge istitutiva del 1979. Complimenti per ...

Calderone : "Per Consulenti del lavoro 40 anni guardando al futuro" : Quel lavoro sul quale si costruisce la fortuna e l'economia dei territori". Oggi i consulenti del lavoro, ha sottolineato Calderone, "non sono più quelli del 1979 o perlomeno non sono più solo quello"...

Calderone : "Per Consulenti del lavoro 40 anni guardando al futuro" : Quel lavoro sul quale si costruisce la fortuna e l'economia dei territori". Oggi i consulenti del lavoro, ha sottolineato Calderone, "non sono più quelli del 1979 o perlomeno non sono più solo quello"...

Dl Fiscale : circolare Consulenti del lavoro su novità : Roma, 3 gen. (Labitalia) - E' dedicata al 'Decreto Fiscale' la circolare n. 1/2019 della Fondazione[...]