Clima | il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato

Clima : il 2018 l'anno piu' caldo degli ultimi 122 anni a Milano : Ancora un record di caldo in Italia e questa volta parliamo di Milano. Secondo le rilevazioni ufficiali effettuate dalla stazione della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, la...

Clima : a Milano il 2018 l’anno più caldo degli ultimi 122 anni : Il 2018 è stato il più caldo degli ultimi 122 anni a Milano, a pari merito con il 2017 e il 2015: lo ha rilevato la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. La temperatura media lo scorso anno è stata di 16,1°C, superiore di 1,8°C a quella di riferimento, rilevata dalla centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano) gestita dalla Fondazione OMD. Ad eccezione di febbraio e ...

Clima - il 2018 è stato il più caldo degli ultimi 200 anni (nonostante il freddo di questi giorni) : (foto: Pixabay) Archiviata la gaffe del titolo del Messaggero di Roma dello scorso 5 gennaio (“Il freddo di questi giorni allontana i timori sul riscaldamento globale”, nel quale era saltato un “non” cambiando tutto il senso della frase), resta il fatto che in Italia il 2018 è stato l’anno più caldo degli ultimi due secoli. A raccontarlo sono i dati dell’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del Clima (Isac) del Cnr di Bologna, diffusi in una ...

Cambiamenti Climatici - in Italia caldo record nel 2018. Il Papa : “Gli Stati si impegnino sul riscaldamento globale” : In Italia il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 a oggi, con un’anomalia di oltre 1,5 gradi rispetto alla media dell’ultimo trentennio del secolo scorso. Lo ha comunicato il Consiglio nazionale delle ricerche-Isac di Bologna. Un’emergenza, quella del cambiamento climatico del pianeta, ignorata da super potenze mondiali come gli Stati Uniti, ma ribadita con forza da Papa Francesco. Nel tradizionale discorso per gli auguri di inizio ...

Clima : in Italia 1 - 5 miliardi di danni nei campi nel 2018 - l’anno più caldo : Con la tendenza al surriscaldamento si moltiplicano gli eventi estremi che nel 2018 hanno provocato 1,5 miliardi di euro di danni all’agricoltura. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare le rilevazioni del Cnr–Isac dalle quali si evidenzia che l’anno appena trascorso è stato il più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia con una anomalia di +1.58°gradi sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000). Si tratta della ...

Clima - CNR-ISAC : il 2018 è stato “l’anno più caldo dal 1800 per l’Italia” : “Il 2018 è stato l’anno più caldo dal 1800 ad oggi per l’Italia. Con una anomalia di +1.58°C sopra la media del periodo di riferimento (1971-2000) ha superato il precedente record del 2015 (+1.44°C sopra la media)“: lo spiega in una nota Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche CNR-ISAC di ...

Italia vittima dei cambiamenti Climatici : nel 2018 - 148 gli eventi meteo estremi : Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: il clima è cambiato. Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti. Fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici, stanno causando danni ai territori, e alla salute dei cittadini. Nel solo ...

Clima - 2018 bollente : bilancio di un anno tra emissioni e politiche : emissioni globali di anidride carbonica in aumento, temperature record, fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti, concentrazione di anidride carbonica in atmosfera che sfiorano le 410 parti per milione di volume, ben al di sopra del livello di 3-5 milioni di anni fa,?quando la temperatura era di 2-3°C più alta dell’attuale. Per il Clima, il 2018 è stato un anno bollente, e non è una metafora. E’ stato il più caldo mai ...

Clima : 75 miliardi di danni da 10 eventi disastrosi del 2018 : Un conto da 75 miliardi di euro di danni (circa 85 miliardi di dollari), quello presentato dai primi 10 disastri Climatici del 2018. Il calcolo arriva dall’ente britannico Christian Aid, ripreso poi da Reuters e New York Post. L’evento più grave da questo punto di vista sono stati gli uragani Florence e Michael, che hanno causato circa 32 miliardi di dollari di danni impattando sulle coste degli Stati Uniti, sui Caraibi e ...

Clima : 75 miliardi di danni da 10 eventi disastrosi del 2018 : Un conto da 75 miliardi di euro di danni (circa 85 miliardi di dollari), quello presentato dai primi 10 disastri Climatici del 2018. Il calcolo arriva dall’ente britannico Christian Aid, ripreso poi da Reuters e New York Post. L’evento più grave da questo punto di vista sono stati gli uragani Florence e Michael, che hanno causato circa 32 miliardi di dollari di danni impattando sulle coste degli Stati Uniti, sui Caraibi e ...

Clima - Belgio : “Il 2018 anno senza pioggia - record dal 1883” : L’anno con meno giornate di pioggia in assoluto dal 1883. E’ il record registrato nel 2018 in Belgio, che ha vissuto un’annata di surriscaldamento Climatico piuttosto eccezionale al punto da essere la seconda piu’ calda di sempre, da quando a fine Ottocento sono state avviate le prime misurazioni statistiche. Il numero di giorni piovosi, a seconda di quanto avverra’ ancora da qui a lunedi’, sara’ quindi ...

Il Clima è già cambiato : il 2018 “è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800” : “Il clima è già cambiato. Il 2018 è stato l’anno più caldo per l’Italia dal 1800 e si assiste al susseguirsi di record che non possono lasciare indifferenti. Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate, fenomeni meteorologici sempre più intensi ed estremi dovuti in primis ai cambiamenti climatici stanno causando danni ai territori, alle città indietro nelle politiche di adattamento al clima, e alla salute dei ...

Inquinamento e Clima : molti problemi ma qualche spiraglio. Che anno è stato per l’ambiente il 2018 : Siamo arrivati in fondo al 2018, un anno dove non abbiamo visto eventi eclatanti, ma la conferma di certe tendenze a lungo termine che già si intuivano e che adesso sono più chiare. Vediamo di riassumerne qualcuna. 1. Il 2018 ha marcato il centenario della fine della Grande guerra, quella che, al suo tempo, si diceva avrebbe dovuto mettere fine a tutti i conflitti. Era troppo, certamente, ma perlomeno ci potevamo aspettare di aver riflettuto su ...

Cambiamenti Climatici : gli uragani Florence e Michael i disastri più costosi del 2018 : Secondo i risultati dello studio di Christian Aid “Contando il costo: un anno di collasso climatico“, pubblicati oggi, gli uragani Florence e Michael che hanno colpito gli Stati Uniti sono state le catastrofi naturali più costose del 2018. Florence ha provocato danni per circa 17 miliardi di dollari (14,9 miliardi di euro) e Michael per 15 miliardi di dollari (13,146 miliardi di euro). I costi dei 10 eventi più disastrosi in termini ...