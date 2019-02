Claudia Cretti torna in gara | “La mia nuova vita nel paraciclismo | sogno Tokyo 2020

oasport

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)è pronta perre in, la bergamasca sta per incominciare la sua secondasportiva dopo l’incidente subito al Giro Rosa 2017: in occasione della settima tappa, da Isernia a Baronissi, perse il controllo della sua bicicletta a oltre 90 km/h e rischiò seriamente di non farcela, la bergamasca rimase in coma per tre settimane e venne operata alla testa per due volte. La 22enne si rimetterà il dorsale sulla schiena e lo farà nelle gare dicome ha dichiarato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il nuovo team disi chiama “Born to win”, una squadra marchigiana con cui l’atleta ha iniziato ad allenarsi (ieri qualche chilometro da Costa Volpino a Darfo Boario).La lombarda racconta di come sia nato il progetto: “Tutto è iniziato prima che me ne rendessi conto. Già nel 2017, durante ...