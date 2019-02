Classe ed eleganza con Fiorella Mannoia a Sanremo 2019 tra il duetto con Baglioni e il

optimaitalia

: .@FiorellaMannoia torna sul palco di #Sanremo2019 La sua eleganza e la sua classe continuano a lasciare senza paro… - RadioItalia : .@FiorellaMannoia torna sul palco di #Sanremo2019 La sua eleganza e la sua classe continuano a lasciare senza paro… - ludotomlinson13 : RT @RadioItalia: .@FiorellaMannoia torna sul palco di #Sanremo2019 La sua eleganza e la sua classe continuano a lasciare senza parole gli… - marinel27317882 : @mengonimarco @RaiUno @IamTomWalker Ciao Marco buona serata anche a te sei un'artista unico da brividi dai emozioni… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Tra gli ospiti più attesi di quest'edizione,brilla per talento ed, quella che ha sempre portato in ogni sua apparizione sul palco del Teatro Ariston a cominciare da quella che l'ha vista protagonista nel 2017 in Che sia benedetta. Il pubblico applaude la prima grande artista della serata, che si presenta sul palco con Il peso del coraggio, ultimo singolo in radio prima del rilascio di Personale. Il nuovo album sarà quindi presentato in un tour che è stato già annunciato con biglietti in prevendita da qualche settimana. Immancabile ilcon Claudio, per il quale hanno scelto il grande classico Quello che le donne non dicono firmato da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone, con il quale l'artista ha dato uno slancio importantissimo alla sua carriera che ancora è produttrici di grandi successi che non sembrano conoscere crisi. ...