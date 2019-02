Clamoroso Napoli | salta il trasferimento di Hamsik in Cina | il motivo ed i dettagli

calcioweb.eu

: #Napoli, clamoroso ribaltone Saltato il trasferimento di #Hamsik ai cinesi del #Dalian ?? - DiMarzio : #Napoli, clamoroso ribaltone Saltato il trasferimento di #Hamsik ai cinesi del #Dalian ?? - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ #Napoli clamoroso: salta, per il momento, la cessione di #Hamsik al #DalianYifang. Non è stato trovato… - delca_it : Clamoroso, all'ultimo momento è saltato il trasferimento del calciatore partenopeo Marek Hamsik in Cina. Alla base… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) “Il Calcioha deciso di soprassedere alla cessione di Marekai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”, è questo ilcomunicato delche conferma lo stop alla trattativa per la cessione di Marekal Dalian Yifang. Era tutto fatto per ildello slovacco poi sono venuti fuori dei problemi legati alle modalità di pagamento. Nelo il club cinese aveva offerta un pagamento pluriennale, situazione non gradita al presidente De Laurentiis che per questoavrebbe deciso di farre la trattativa. Per il momento dunquela cessione diper il, l’agente del calciatore è in contatto con il numero uno azzurro per provare a sbloccare la trattativa.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...