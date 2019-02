Cesare Battisti arrestato | Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati | Procura di Roma

Dopo Cesare Battisti il governo chiederà l’estradizione di 6 latitanti ora in Francia : Una lista contenente sei nomi di latitanti, ex terroristi di destra e sinistra, sarebbe stata preparata dai ministeri degli Interni e della Giustizia.Continua a leggere

Arresto Cesare Battisti - Corona : “Vergognoso - non andava umiliato per fare pubblicità alla politica” : “Vergognoso, il Governo italiano con la questione di Battisti non c’entra nulla. La polizia italiana non ha fatto un c…o detto questo non è che lo fai arrivare senza manette, anche quando uno ha commesso dei reati i diritti sono anche per lui non va umiliato per fare pubblicità a un politico”. Lo ha dichiarato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona alla presentazione del suo libro ‘ Non mi avete fatto ...

Cesare Battisti : "Sono stato umiliato al mio arrivo in Italia" : Il terrorista dei Pac sconterà i primi sei mesi in isolamento, è uno dei 268 detenuti presenti nella struttura Oristanese: 34 sono detenuti comuni, i restanti sono associati nelle tre sezioni di alta sicurezza

Fabrizio Corona ha commentato l'arresto di Cesare Battisti : l'arresto e l'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto a Ciampino, ripreso dalle telecamere e con rappresentanti del Governo, 'è stato una cosa vergognosa; si umilia una persona: non è un trofeo di ...

Fabrizio Corona ha commentato l'arresto di Cesare Battisti : l'arresto e l'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto a Ciampino, ripreso dalle telecamere e con rappresentanti del Governo, "è stato una cosa vergognosa; si umilia una persona: non è un trofeo di guerra". A dirlo è Fabrizio Corona, ex fotografo dei vip, che questa sera a Milano ha presentato il suo libro "Non mi avete fatto niente". Battisti, secondo Corona - che ha avuto molti problemi con la giustizia - è "una persona che ha sbagliato, e ...

Matteo Salvini contro Cesare Battisti : “Chiedi scusa e taci” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, si rivolge a Cesare Battisti dopo che quest'ultimo, dal carcere, ha detto di essersi sentito umiliato al suo arrivo in Italia: "Povero assassino comunista. Abbi dignità e rispetto. Chiedi scusa ai familiari a cui hai tolto il padre, il fratello, il figlio. Abbi almeno il gusto di tacere”.Continua a leggere

Matteo Salvini - la risposta brutale a Cesare Battisti : "Dice che si sente umiliato?" : Dal carcere di Oristano, Cesare Battisti - incontrato da un esponente del partito radicale - ha fatto sapere di essersi sentito "umiliato" dall'Italia al momento del suo arrivo in Italia, dopo 37 anni anni di latitanza. Parole alle quali ha subito replicato Matteo Salvini, nel corso di una diretta F

Cesare Battisti - dal carcere polemico accusa il governo : 'Mi sono sentito umiliato' : Le polemiche dopo l'arresto di Cesare Battisti, sono destinate a non placarsi ancora per parecchio tempo. Oggi il terrorista arrestato dopo 37 anni di latitanza tra Francia, Brasile e Bolivia ha ricevuto la visita, nel penitenziario di Oristano dove è detenuto, di alcuni membri del Partito Radicale. Maurizio Turco e Irene Testa hanno avuto il permesso dalla Direzione carceraria di incontrare l'ex membro dei Pac al fine di verificare se siano ...

“Umiliato al mio arrivo in Italia” : Cesare Battisti incontra in carcere i Radicali : Parla dal carcere Cesare Battisti, il terrorista dei Pac riportato in Italia dopo una lunghissima latitanza. Battisti ha incontrato nel penitenziario di Oristano gli esponenti dei Radicali Maurizio Turco e Irene Testa i quali hanno spiegato di averlo trovato abbastanza bene ma dispiaciuto per come è stato trattato.Continua a leggere

Cesare Battisti parla dal carcere e punta il dito : "Mi sono sentito umiliato" : Cesare Battisti, dal carcere, parla per la prima volta. L'ex terrorista dei Pac catturato in Bolivia dopo una latitanza prima in Francia e poi in Brasile, affida le sue parole agli esponenti dei Radicali Maurizio Turco e Irene Testa, che, insieme agli avvocati Annamaria Uras e Rosaria Manconi dell'U

Cesare Battisti - Radicali lo incontrano in carcere : “Si è sentito umiliato e dice di non essere più quello di 40 anni fa” : “Mi sono sentito umiliato, non sono più la persona che ero 40 anni fa, non ci si può accanire così né si può scontare una condanna due volte”. È quanto ha detto Cesare Battisti durante un colloquio con gli esponenti dei Radicali, Maurizio Turco e Irene Testa, nel carcere di Oristano, dove l’ex terrorista dei Pac è stato rinchiuso dopo la cattura in Bolivia e il trasferimento in Italia. A riferirlo sono gli stessi rappresentanti ...

Cesare Battisti : in tutto questo circo mediatico - due riflessioni mi hanno colpito : Il circo mediatico del governo pentaleghista attorno all’arresto di Cesare Battisti ha offerto pessimi segnali sul declino civile e democratico nel nostro Paese. Perché il 14 gennaio all’aeroporto di Ciampino, nel giorno del suo arrivo in Italia, due ministri – quello dell’Interno Matteo Salvini (vicepremier e leader della Lega) e quello della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) – si sono esibiti in uno spettacolo squallido, gareggiando ...

Cesare Battisti - la figlia di Schettino e la polemica sulle manette : Rossella Schettino condivide un post che sottolinea il comportamento opposto delle istituzioni nei due casi. "Inizio e fine già scritte, ottima regia!"

Scalzone : «I miei anni con Cesare Battisti. Ora rischia la fine di Cucchi» : Continuando nella logica della caccia in giro per il mondo, si finirà sulla strada degli Stati quando mandano i commandos a effettuare sequestri e azioni sporche». Queste Sue considerazioni valgono ...