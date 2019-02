Centrodestra unito | i tre leader insieme in vista del voto

ilgiornale

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) L'Italia verso la catastrofe, come il Venezuela. Silvio Berlusconi vede "un futuro molto nero, con conflitti sociali, disoccupazione e recessione", se il governo non cadrà. Si definisce preoccupato e amareggiato, ildi Forza Italia, di fronte a un "Paese paralizzato dall'improvvisazione e dall'incompetenza del M5S", ma non risparmia critiche alla Lega che lascia fare, soprattutto in economia.In un'intera Paolo Liguori a Radio 105, l'ex premier critica aspramente la linea neutrale dell'esecutivo Conte sul Venezuela, facendo un parallelo con l'Italia, dove vede le avvisaglie di una "tempesta economica". Berlusconi spiega: "Siamo in recessione, la situazione economica è preoccupante, la ripresa sembra lontana, il governo non è all'altezza delle esigenze del Paese".Su Maduro e Guaidò la linea la dettano i 5Stelle, dice Berlusconi ed è coerente con la visione di chi "ammira ...