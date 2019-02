attualitavip.myblog

: ci sono due modi per andare in procura... #pasquaretta - higuaid : ci sono due modi per andare in procura... #pasquaretta - m_enomis : Caso Pasquaretta, pornodiva scrive ad Appendino: «Noi sapevamo bene chi era» Un casino a 5 Stelle - maurobiavati : RT @SilviaFregolent: Caso Pasquaretta: Appendino si dimetta o chiederemo intervento di Prefetto e Ministero! Leggi il mio post: https://t.c… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Nei prossimi giorni i magistrati che indagano su Lucaper la presunta estorsione ai danni della sindaca Chiarapotrebbero sentire come testimone Heidy Cassini. Nei giorni scorsi la pornostar ha commentato sui social un post sulla vicenda della prima cittadina.«Cara Chiara, dovevi informartidi chi ti stavi mettendo a fianco…noi lo…ma giustamente ognuno deve fare la propria esperienza…ora ci sei passata anche tu», sono le parole della, che ha conosciutoai tempi in cui quest’ultimo si occupava della comunicazione della kermesse a luci rosse ‘Torino Eroticà. Parole su cui i magistrati che indagano sulla vicenda, i pm Gianfranco Colace ed Enrica Gabetta, vogliono vederci chiaro. Luca, ex portavoce dell’, è indagato per estorsione ai danni della prima cittadina, turbativa ...