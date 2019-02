Calcio | Serie A | Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano

Calciomercato Serie A : Genoa - già riscattato Sturaro : Particolari le condizioni del riscatto: al Grifone sarebbe bastato un puntoUn vecchio proverbio diceva ‘per un punto Martin perse la cappa’, oggi invece il punto – quello del Genoa – è bastato per l’acquisto di un giocatore. Proprio questa condizione – tanto singolare quanto semplice da raggiungere – era il vincolo che ha fatto scattare da parte del Genoa l’obbligo di riscatto di Stefano Sturaro ...

Pronostici Serie A - 23^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La giornata prende il via con la gara tra Lazio ed Empoli, obiettivo Champions League per la squadra di Simone Inzaghi mentre gli uomini di Iachini non stanno di certo attraversando un buon momento e rischiano la retrocessione. Nella gara del ...

Calciomercato infinito : Rosi torna in Serie B - giocherà nel Perugia : La sessione invernale di Calciomercato si è conclusa già da circa una settimana, esattamente il 31 gennaio. Però alcune squadre stanno continuando a investire rafforzando le loro rose e pescando calciatori liberi, dalla lista svincolati. È questo il caso di Livorno e Perugia che hanno acquistato nelle ultime ore rispettivamente l'attaccante Dumitru ed il terzino destro Rosi. Dumitru arriva nel Livorno per cercare di dare centimetri e gol ad un ...

Biglietti Bologna-Genoa come acquistare i tickets per la 23^ giornata di Serie A di Calcio : Domenica 10 febbraio si giocherà Bologna-Genoa, match valido per la 23^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro fondamentale per le sorti delle due squadre: i felsinei, infatti, sono reduci dalla vittoria di San Siro contro l’Inter ma occupano sempre il terzultimo posto in classifica e sono sempre in piena lotta per la retrocessione mentre il Grifone ha bisogno di punti per mettersi in ...

Biglietti Atalanta-Spal - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di Calcio : Si giocherà domenica alle ore 15 l’incontro tra Atalanta e Spal, valido per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2018-2019. La partita mette di fronte due formazioni dalla situazione di classifica differente: gli orobici stanno lottando per il quarto posto con Milan e Roma, e si trovano oggi quinti a 35 punti, mentre i ferraresi si collocano quattordicesimi a quota 22. Dato il momento delle due squadre, una vittoria degli uomini ...

Biglietti Torino-Udinese - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di Calcio : Nuovo week-end di campionato per quanto riguarda la Serie A di calcio: va in scena la ventitreesima giornata, quarto turno del girone di ritorno. Allo Stadio Olimpico di Torino vanno in campo domenica 10 febbraio alle 15.00 i padroni di casa granata e l’Udinese. Match che sicuramente può risultare spettacolare con due squadre fisiche che non vorranno lasciare spazio agli avversari. Classifica che non fa paura ai padroni di casa, a caccia ...

Biglietti Sampdoria-Frosinone - come acquistare i tickets per la 23ma giornata di Serie A di Calcio : Ventitreesima giornata di Serie A. Alla ore 15.00 di domenica 10 Febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma l’incontro tra Sampdoria e Frosinone. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta di Napoli, ma vogliono riprendere immediatamente il loro cammino verso le posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee. La Samp è a tre punti dal Milan quarto e si affiderà come sempre a Fabio Quagliarella, che ha ...

Biglietti Sassuolo-Juventus - come acquistare i tickets per la 23ma giornata di Serie A di Calcio : Tra le gare del ventitreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra giovedì 7 e domenica 10 febbraio, c’è l’incontro tra Sassuolo e Juventus, in programma proprio domenica 10 alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i neroverdi, al momento a metà graduatoria con 30 punti. La compagine emiliana in casa ha totalizzato diciassette punti in undici partite, frutto di quattro vittorie e ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Fiorentina-Pink Bari 8-0 - giostra del gol al Bozzi nel recupero del 3° turno : È andata in scena quest’oggi, al “Gino Bozzi” di Firenze, la ripetizione della gara valida per il terzo turno del girone d’andata del campionato di Calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Pink Bari. Un replay decretato lo scorso 17 dicembre dal Giudice Sportivo in conseguenza del reclamo presentato e vinto dalla società pugliese relativamente ad un errore tecnico del direttore di gara. Ebbene, le ragazze di Antonio ...

FantaCalcio Serie A : le 'scommesse' per l'asta di riparazione - da Dragowski a Piazon : E' iniziato il mese di febbraio e in questi giorni tanti appassionati di Fantacalcio sono alle prese con l'asta di riparazione. E' arrivato insomma il momento di puntellare la propria rosa con i nuovi giocatori, quelli arrivati in Serie A nel mercato di gennaio, ma anche quelli che semplicemente hanno cambiato maglia e che proprio per questo motivo avranno l'opportunità di giocare di più. Inoltre potrebbero essere rimasti "liberi" dei giocatori ...

Calcio - i migliori italiani della 22^a giornata di Serie A. Nicolò Zaniolo continua a stupire - tornano al gol Lorenzo Insigne e Simone Verdi : giornata numero 22 per la Serie A di Calcio 2018/19, che come al solito ci ha lasciato molte emozioni e reti, con gli italiani che si sono ben espressi, a cominciare dagli anticipi, con la doppietta di Francesco Caputo che ha salvato l’Empoli dalla sconfitta contro il ChievoVerona di un ritrovato Emanuele Giaccherini, a segno nell’1-0 con una conclusione notevole. Boccata d’ossigeno (e di fiducia) anche per Lorenzo Insigne e ...

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta e Lazio vincono e raggiungo la Roma al quinto posto in classifica : Atalanta e Lazio vincono per 1-0 rispettivamente contro Cagliari e Frosinone nei posticipi della 22ma giornata della Serie A di Calcio. Questa vittoria in trasferta permette ad entrambe le squadre di salire a quota 35 punti in classifica e raggiungere così la Roma al quinto posto. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si sono svolte le due partite. Partiamo dalla sfida tra Frosinone e Lazio, con i biancocelesti che fanno la partita nel primo ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quindicesima giornata di Serie A. Bonansea tuttocampista - Salvai un muro : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quindicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. BARBARA Bonansea (JUVENTUS) – E sono dieci: segna come un attaccante e copre come un difensore. La tuttocampista per eccellenza che realizza e si dà un gran da fare ...

Calcio - Miccichè : «L'alternanza al vertice sarebbe una virtù per la Serie A» : Vendiamo la Serie A in 200 paesi nel mondo e non è male. Ho sempre pensato che il Calcio sia una dei migliori veicoli per far conoscere le bellezze dell'Italia all'estero" . Tutto sulla Serie A Serie ...