Brexit,Downing Sreet:Tusk misuri parole

: Brexit, Downing Street striglia Donald Tusk: pensi prima di parlare #DonaldTusk - MediasetTgcom24 : Brexit, Downing Street striglia Donald Tusk: pensi prima di parlare #DonaldTusk -

"Sta a Donaldvalutare se usare questo tipo di linguaggio sia d'aiuto". Così un portavoce diStreet sulle dichiarazioni del presidente Ue che ha attaccato i promotori della: meriterebbero "l'inferno". Il referendum sulla"è stato il più vasto esercizio di democrazia nella storia di questo paese", ha sottolineato il portavoce. "Il popolo ha votato per lasciare l'Ue", l'obiettivo è ora "uscire in modo ordinato", ha aggiunto. Ma Juncker tenta di smorzare la polemica:"L'inferno è qui in Commissione Ue".(Di mercoledì 6 febbraio 2019)