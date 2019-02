Bobo Vieri e Costanza Caracciolo | prima vacanza di famiglia con Stella | «Postcard from

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo - sfogo sui social/ Lui sbotta contro le agenzie : 'mi gestisco da solo' - lei.. : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, sfogo sui social. L'ex calciatore sbotta contro le agenzie: 'mi gestisco da solo', mentre l'ex velina...

Papà Bobo Vieri - dalla discoteca ai pannolini/ 'Sono un mammo perfetto' : Papà Bobo Vieri dalla discoteca ai pannolini, la vita dell'ex calciatore è cambiata. È nata Stella, la sua prima figlia avuta da Costanza Caracciolo.

Bobo Vieri : “Sono un mammo perfetto. Faccio il bagnetto a Stella - le cambio i pannolini. Sono “papà Bobone”” : Christian Vieri papà. E che papà. Abituati a vederlo nella parte del viveur, circondato da belle donne in locali alla moda, in molti facevano fatica a immaginarselo nel ruolo di genitore. Ma l’ex velina Costanza Caracciolo l’ha reso padre e oggi Bobo ha cambiato vita: “Sono un mammo perfetto: le Faccio il bagnetto e le cambio i pannolini. Finalmente Sono “papà Bobone”, ha detto al settimanale Diva e Donna. Sono contentissimo. ...

Costanza Caracciolo : 'Sono caduta - mi sono fatta malissimo'/ Foto - incidente per la compagna di Bobo Vieri : Costanza Caracciolo: 'sono caduta, mi sono fatta malissimo'. Foto, incidente per la compagna di Bobo Vieri: è precipitata da un marciapiede.

Raffreddore e una brutta influenza - Vieri alle prese con la febbre : “Bobo is sick - very sick” [VIDEO] : Tra le proprie Instagram Stories Bobo Vieri ha piazzato anche alcuni video in cui appare alle prese con una brutta influenza L’influenza non ha risparmiato nemmeno Bobo Vieri, alle prese con una brutta febbre in questi giorni. Il repentino abbassamento delle temperature da nord a sud dell’Italia ha giocato un brutto scherzo anche all’attaccante italiano, costretto a rimanere a casa e a sottoporsi ad alcune sedute di ...

GABRIELE PARPIGLIA/ Bobo Vieri a L'Isola dei Famosi? 'Mi risulta sia un Dj di successo' : GABRIELE PARPIGLIA su Instagram risponde alla domande dei follower rivelando retroscena sul calciatore naufrago de L'Isola dei Famosi e su Bobo Vieri...

Elisabetta Canalis a casa di Bobo Vieri : il gesto speciale per l’ex e Costanza : Elisabetta Canalis va a casa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: il regalo per la piccola Stella Proprio un bel gesto quello di Elisabetta Canalis, la quale nella giornata di ieri è andata a trovare Christian Vieri e Costanza Caracciolo. La showgirl ha deciso di portare un regalo alla piccola Stella, nata un mese fa. […] L'articolo Elisabetta Canalis a casa di Bobo Vieri: il gesto speciale per l’ex e Costanza proviene da Gossip e Tv.

Gardaland Magic Winter – Bobo Vieri primo ospite al Gardaland Magic Hotel! : Bobo Vieri si aggiudica il primo soggiorno a Gardaland Magic Hotel e rivela un’altra novità del 2019: la Foresta Incantata ospite di Gardaland in occasione di Gardaland Magic Winter, il neo-papà Christian Vieri – ancora emozionato dalla nascita della piccola Stella, avuta dalla sua compagna ed ex velina Costanza Caracciolo – si è lasciato coinvolgere dalla Magica atmosfera e dal divertimento nel Parco. Momento fondamentale ...

Melissa Satta a CR4 parla degli ex fidanzati Bobo Vieri e Daniele Interrante : Melissa Satta da Chiambretti parla di Bobo Vieri, Costanza Caracciolo e Daniele Interrante Ospite di CR4-La Repubblica delle Donne, Melissa Satta è tornata a parlare dei suoi ex fidanzati famosi. Che, com’è noto, sono solo due: Daniele Interrante e Bobo Vieri. La showgirl è stata stuzzicata da Piero Chiambretti sul suo passato che è ormai […] L'articolo Melissa Satta a CR4 parla degli ex fidanzati Bobo Vieri e Daniele Interrante ...