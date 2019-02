Billy Vunipola - il gigante d'argilla tornato bulldozer del rugby inglese : Gli inglesi lo attendono dal 2016, quando il sontuoso numero 8, il possente tre quarti centro, il totem dei Bianchi, fu l'Mvp (il migliore in campo) in tre partite, compresa la finale, quando si portò ancora una volta la squadra in spalla domando la Francia e firmando il 6 Nazioni. Poi, Billy Vunipola s'è sempre fatto male di continuo, e ha saltato il prestigioso campionato europeo del rugby. Non a caso, appena è rientrato l'asso dei Saracens, ...