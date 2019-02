Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | niente sconti per le azzurre | tutte le big sono a Canmore

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda a 34 punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - diventa 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : inizia la volata per la sfera di cristallo. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si giocano tutto : Quattro tappe, undici gare individuali: la volata per la Coppa del Mondo è lanciatissima e il bello è che a giocarsela, prime fra tutte, sono due atlete italiane. Doro e Lisa, Lisa e Doro: chi alzerà la Coppa a fine stagione? La trasferta americana, ormai alle porte (le atlete sono da sabato a Canmore dove è in programma il primo fine settimana di gare), darà risposte importanti in questo senso. Wierer e Vittozzi non sono ancora nelle condizioni ...

Biathlon - la Coppa del Mondo fa tappa in America : dieci gli azzurri convocati dal dt Fabio Curtaz : Wierer e Vittozzi guidano il gruppo di dieci azzurri nel tour nordAmericano di Coppa del Mondo Sono dieci i convocati per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo che si terrà fra Canada e Stati Uniti nelle prossime deu settimane. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha chiamato Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Giuseppe Montello (in questi giorni febbricitante) fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa ...

Biathlon - i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Canmore e Salt Lake City. Dieci gli azzurri chiamati : Si presenta in formazione tipo l’Italia del Biathlon alle tappe nordamericane di Coppa del Mondo: sono Dieci gli azzurri convocati, con cinque uomini ed altrettante donne. Nelle gare maschili saranno al via Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Thierry Chenal e Giuseppe Montello, sebbene quest’ultimo non sia al meglio causa febbre, mentre nelle gare femminili vedremo al via Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Canada: quattro giorni di gare a Canmore proveranno a dare una nuova conformazione alle classifiche. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 7, alle ore 18.00 italiane, affronteranno l’individuale, identico format in cui saranno impegnate lo stesso giorno, alle ore 22.10, le donne. Verrà concesso a tutt un giorno di riposo, poi sabato 9 sarà tempo di staffette: ...

