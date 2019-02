Berlusconi | governo Lega-M5s innaturale | torni il centrodestra

Berlusconi sui 5 Stelle : ‘se il governo non cade vedo un futuro molto nero di recessione’ : Intervistato da Radio 105, il leader e fondatore di Forza Italia, l’ex premier Silvio Berlusconi, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, ha stilato un bilancio della situazione politica attuale, soffermandosi sulla tenuta del governo gialloverde e discutendo dell’andamento dell’economia italiana. Berlusconi: ‘Se questo governo non cade, futuro di disoccupazione e di povertà’ Berlusconi ha rivelato di essersi sentito telefonicamente, ...

Tav - Di Battista alla Lega 'Non rompa o torni da Berlusconi'. Di Maio 'Con noi al governo non si farà mai' : Sono insieme in campagna elettorale, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista . Entrambi in Abruzzo con la candidata Sara Marcozzi , qui si vota per le regionali il 10 febbraio,. E scelgono di far ...

Di Maio sfida Salvini sulla Tav : “Finché saremo noi al governo ci opporremo”. Di Battisti : “La Lega torni con Berlusconi” : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Berlusconi : 'Governo innaturale - ci porta diritti verso recessione' : "Questo governo è innaturale, con due forze in campo con due filosofie politiche e con dei valori opposti". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a un evento politico al ...

Salvini : "Un governo con Berlusconi? Contento di Di Maio" : Agenzia Vista, Chiomonte, 01 febbraio 2019 'Un governo con Berlusconi? Io sono al governo con Di Maio e sono ben Contento di Di Maio'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ...

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : “Un governo insieme? Sto bene con Di Maio” : Matteo Salvini in visita al cantiere della Torino-Lione: "Sono qui da ministro dell'Interno per portare la vicinanza del governo alle forze dell'ordine che da anni sono impegnati qua, ci sono stati quasi 400 feriti grazie a quei cretini dei centri sociali di cui ci occuperemo. Indosso la giacca della polizia auspicando che nessuno si offenda".Continua a leggere

Berlusconi lancia l'allarme gialloverde : "Patrimoniale in arrivo. Serve nuovo governo" : 'Per uscire da questa situazione - dice - Serve tutto il contrario di quel che fa questo governo, contrario al mondo del lavoro e delle imprese'. Su Salvini e l'autorizzazione a procedere per il caso ...

