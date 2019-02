Battisti | Salvini e Bonafede indagati per ‘mancata tutela dignità della persona

Video arresto Battisti - Matteo Salvini e Alfonso Bonafede indagati ma il pm chiede l’archiviazione : Matteo Salvini e Alfonso Bonafede sono indagati per la gestione della consegna di Cesare Battisti alle autorità italiane dopo il suo arresto in Bolivia. L'accusa è che i due non abbiano rispettato le cautele richieste dalla legge per tutelare la persona arrestata. I pm della procura di Roma, comunque, chiedono l'archiviazione per mancanza di dolo.Continua a leggere

Salvini e Bonafede indagati per il video sull'arresto di Battisti. Ma per i pm non c'è reato : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sono indagati per la vicenda del video dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'ipotesi di reato è la mancata tutela della dignità della persona arrestata. La procura di Roma ha tuttavia già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento per mancanza di ...

Battisti si sente "umiliato". Salvini lo zittisce così : "Abbi dignità o taci" : Cesare Battisti si lamenta? Salvini lo invita a "stare zitto" e "chiedere scusa alle vittime". Il terrorista dei Pac, condannato per quattro omicidi e estradato in Italia dopo 37 anni di latitanza è nel carcere di Oristano. E dalla cella ieri sono trapelate le sensazioni dopo i primi giorni di prigionia."Sono stato umiliato al mio arrivo in Italia", ha detto Battisti ai Radicali Maurizio Turco e Irene Testa, che, con gli avvocati Annamaria Uras ...