Basket | Serie A | Stefano Pillastrini nuovo coach di Reggio Emilia

Serie A Basket - clamoroso errore dell’Olimpia Milano : il Giudice Sportivo assegna la vittoria a tavolino a Pistoia : La formazione lombarda ha schierato nel match contro Pistoia lo squalificato Nunnally, perdendo così a tavolino il match Oriora Pistoia vince a tavolino per 20-0 la gara contro l’Olimpia Milano valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Basket di Serie A. Il provvedimento disciplinare annunciato oggi dalla Fip ribalta il verdetto del campo. I milanesi campioni d’Italia, che si erano imposti in casa dei toscani ...

Basket - Serie A 2019 : c’è un caso Nunnally - in campo da squalificato in Pistoia-Milano. L’Oriora valuta il ricorso - l’Olimpia rischia la sconfitta a tavolino? : Nel dopogara di Oriora Pistoia-A|X Armani Exchange Milano da alcune fonti di informazioni pistoiesi, e precisamente Pistoia Sport, scoppia la grana relativa all’impiego di James Nunnally nel posticipo della Serie A 2018-2019. L’ultimo arrivato in casa Olimpia, infatti, a norma di regolamento in campo non ci si sarebbe dovuto presentare. Ai tempi in cui militava ad Avellino, infatti, il ventottenne di San Josè subì una squalifica ...

Basket - i migliori italiani della 18a giornata di Serie A. Marco Spissu migliore e sfortunato - bene diversi azzurri nel giro della Nazionale : E’ la Sardegna a regalare alla Serie A i due migliori giocatori della diciottesima giornata, grazie allo scontro tra Sassari e Brindisi finito dopo un tempo supplementare e vinto dall’Happy Casa ormai lanciata nella corsa ai playoff. In particolare, a prendersi il rango di miglior italiano del turno è Marco Spissu, che proprio oggi compie 24 anni. Lui, che a Sassari è nato, dopo anni di gavetta in A2 si è preso con costanza il ...

Basket - Serie A : Reggio Emilia esonera coach Cagnardi. Pillastrini in pole per la panchina : Devis Cagnardi non è più il capo allenatore della Pallacanestro Reggiana . A comunicarlo è stato il club con una nota pubblicata sul proprio sito internet: "Pallacanestro Reggiana comunica che in data ...

Basket - Serie A : l'Olimpia Milano senza Gudaitis sbanca Pistoia : 91-81 : L' Olimpia Milano senza Arturas Gudaitis, stagione finita, soffre solo per qualche minuto a Pistoia, ma poi va a vincere sul parquet della OriOra con il punteggio di 91-81. La squadra di Pianigiani si ...

Basket - 18a giornata Serie A 2019 : Pistoia lotta ma non basta - Milano si aggiudica il posticipo : Tutto come da pronostico tra Pistoia e Milano. La formazione di Simone Pianigiani si impone sul campo del fanalino di coda del campionato con il punteggio di 81-91 nel posticipo della 18a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket e ristabilisce sei punti di margine in classifica nei confronti di Venezia. Gli uomini di Alessandro Ramagli hanno messo in campo una buona prestazione, trascinati da L.J. Peak (21 punti) e Ousman Krubally (19 punti e ...

Basket - Serie A : l'Olimpia Milano batte Pistoia 91-81 nel posticipo della 18giornata : L' Olimpia Milano batte in trasferta Pistoia 91-81 nel 'monday night' del 18° turno di Serie A , riportandosi a +6 in classifica sulla Reyer Venezia . Nel primo match senza Arturas Gudaitis, out per ...

Basket - Serie A : l’Olimpia Milano vince il testa-coda a Pistoia : Basket, Serie A: l’Olimpia Milano ha portato a casa due punti importanti per consolidare il primato in classifica, 91-81 a Pistoia L’Olimpia Milano ha vinto a Pistoia 91-81 nel posticipo della 18ª giornata di Serie A. La squadra di coach Pianigiani ha comandato l’incontro per l’intera durata, gestendo il proprio vantaggio ed amministrandolo nel migliore dei modi, portando a casa un successo in trasferta molto ...

Basket femminile - le migliori italiane della 16a giornata di Serie A1. Jasmine Keys senza rivali nella vittoria di San Martino di Lupari - bene Fabbri e Romeo : nella sedicesima giornata di un campionato di Serie A1 che continua senza Napoli e con parecchie sue giocatrici trasferitesi altrove, a dominare la scena italiana è Jasmine Keys, oramai un punto fermo di San Martino di Lupari e potenziale candidata a diventare un perno delle future Nazionali. La vicentina è andata molto vicina a ritoccare il proprio massimo in carriera per valutazione, con il 25 ottenuto nella sfida contro il Geas Sesto San ...

Basket Serie A : la Virtus Bologna è tornata : In una giornata in cui la costante è stata la vittoria ottenuta negli ultimi minuti, l a Virtus Bologna rifila 22 punti di scarto , il massimo di giornata, ad Avellino , non proprio l'ultima della ...

LIVE Pistoia-Milano Basket - Serie A 2019 in DIRETTA : l’Olimpia cerca un nuovo assetto senza Gudaitis : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra OriOra Pistoia e AX Armani Exchange Olimpia Milano, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un successo nonostante la situazione di emergenza viste le numerose assenze. La squadra toscana invece deve cominciare a vincere qualche partita per continuare ad ...