Attaccato da puma lo uccide soffocandolo a mani nude

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Un runner statunitense è statoda un leone di montagna, ed è riuscito a salvarsi soffocando l’animale a: lo ha reso noto la Colorado Parks and Wildlife’s Northeast Region (CPW). Il runner correva da solo lungo una pista ai piedi delle Montagne Rocciose, quando è stato aggredito da unche lo ha morso al volto e al polso: l’uomo ha reagito, riuscendo a soffocare il felino a morte, e successivamente si è recato in ospedale. Non è in pericolo di vita.Le autorità, inizialmente scettiche, hanno confermato la versione dei fatti e la necroscopia ha indicato che il– un esemplare di circa 40 kg – è morto soffocato.L'articolodaloMeteo Web.