Asiago | coniugi 80enni e la figlia trovati morti Ipotesi omicidio-suicidio | “Li ha

Asiago - coniugi e figlia trovati morti : 23.33 Una coppia di anziani coniugi (85 anni lui, 83 lei) insieme alla figlia di 43 anni,originari di Mirano (VE) sono stati trovati morti nella loro casa per le vacanze sull'Altopiano di Asiago (VI). Il rinvenimento è avvenuto da parte dei Vigili del fuoco,allerati da alcuni parenti che non avevano notizie da qualche giorno. Indagano i Carabinieri di Vicenza:ipotesi più plausibile è omicidio-suicidio. Sarebbe stata la figlia a uccidere i ...

Asiago - coppia di coniugi trovati morti in casa insieme alla figlia : Asiago , coppia di coniugi trovati morti in casa insieme alla figlia A chiamare i soccorsi i vicini che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Le vittime, residenti a Mirano, erano sull'Altopiano per trascorrere un periodo di vacanza Parole chiave: ...

Asiago - coppia di coniugi trovati morti in casa insieme alla figlia - : A chiamare i soccorsi i vicini che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Indagini in corso per risalire alle cause dei decessi