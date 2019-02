Ascolti Sanremo | seconda serata | tutti i dati Auditel delle passate edizioni

Sanremo 2019 : i dati di Ascolti della seconda serata : share stabile : Occhi puntati sulla seconda puntata di Sanremo 2019 che ha visto in gara 12 big, ma ha incrementato la lista degli ospiti presenti, per una serata in cui di nuovo la musica è stata la vera ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo al 47.3% (Start 38.79%) : Mannoia e Baglioni (dal profilo twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Mercoledì 6 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.50 alle 21.23 – Sanremo Start ha ottenuto un ascolto di 10.805.000 spettatori con il 38.79% mentre la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 – dalle 21.26 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share (qui gli Ascolti della prima serata, qui il dato delle ...

Sanremo 2019 - Ascolti : Baglioni inarrestabile anche alla 2^ serata : Festival di Sanremo, calano gli ascolti: premiata la squadra di Baglioni Claudio Baglioni e la sua squadra, formata da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, confermano il trend positivo del 69esimo Festival di Sanremo. La seconda serata della popolare kermesse musicale italiana è stata seguita nella prima parte da 10.959.000 telespettatori, pari al 46,35% di share, mentre nella seconda da 5.243.000 telespettatori, pari al 51,92% di share. Gli ...

Ascolti Sanremo 2019 - seconda serata : oltre 9 milioni di spettatori : Sono stati 9 milioni e 144 mila, pari al 47,3%, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Gli Ascolti sono sostanzialmente in linea ...

Sanremo 2019 Ascolti tv seconda serata : 9.1 milioni in linea con il 2018 : Sono stati 9 milioni 144mila, pari al 47.3%, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni in onda mercoledì 6 febbraio. Gli ascolti sono sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno, quando la seconda serata del festival ottenne una media di 9 milioni 687mila telespettatori pari al 47.7% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.26 alle 23.50) ha ottenuto ieri 10 ...

Ascolti Tv - Sanremo 2019 : la seconda serata tiene botta (e batte due volte Carlo Conti) : Sanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda seraSanremo 2019: i top e flop della seconda ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo al 47.3% : Mannoia e Baglioni (dal profilo twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Mercoledì 6 febbraio 2019, su Rai1 Sanremo Start ha ottenuto un ascolto di .000 spettatori con il % mentre la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 ha raccolto davanti al video .000 spettatori con il % di share (qui gli Ascolti della prima serata, qui il dato delle seconde serate degli ultimi anni). Nel dettaglio la prima parte ha raggiunto .000 spettatori con il % ...

Ascolti - Sanremo reagisce e la seconda serata va (un po') meglio : Se la partenza è stata in calo, con la seconda puntata il Festival si rimette in pari con la scorsa edizione, ma ancora non...

Sanremo 2019 - Ascolti seconda serata : La seconda serata di Sanremo 2019, in onda mercoledì 6 febbraio 2019, ha registrato una media di 9.144.000 telespettatori, share del 47,3%: nel dettaglio, la prima parte (iniziata alle 21.26 e terminata al'1.04) ha ottenuto 10.959.000, 46,35% di share, e la seconda 5.243.000, share 51,92%. Il segmento Sanremo Start ha ottenuto 1.805.000 spettatori con il 38.8% di share.Un dato inferiore sì rispetto allo scorso anno - quando la media di serata fu ...

Sanremo 2019 - gli Ascolti della seconda serata [I DATI AUDITEL] : ascolti in linea con il 2018 per la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 che ha registrato 9.144 milioni di spettatori e il 47,3 di share. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della seconda serata [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo - i dati Auditel sugli Ascolti della seconda serata : È stata vista da poco più di 9 milioni di spettatori e ha avuto uno share del 47,3 per cento: meno della prima serata e meno della seconda serata di un anno fa

Ascolti TV | Mercoledì 6 febbraio 2019. Sanremo al 47.3% (Star 38.79%) : Mannoia e Baglioni (dal profilo twitter del Festival di Sanremo) Ieri, Mercoledì 6 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.50 alle 21.23 – Sanremo Start ha ottenuto un ascolto di 10.805.000 spettatori con il 38.79% mentre la seconda serata del Festival di Sanremo 2019 – dalle 21.26 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share (qui gli Ascolti della prima serata, qui il dato delle ...

Ascolti Sanremo seconda serata : 9 - 1 milioni di spettatori - share al 47 - 3% : Il Festival si riprende dopo il calo della prima puntata. La seconda puntata è stata seguita da 9milioni e 144mila persona, con uno share del 47,3%. Dati in linea con quelli dell'anno scorso quando furono 9 milioni e 687mila gli spettatori in media, con uno share del 47,7%.

Sanremo - seconda serata di panicoAll'Ariston si temono Ascolti flop : Gli ascolti Tv e i dati Auditel della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sono motivo di panico e apprensione all'Ariston. I non entusiasmanti ascolti della prima serata fanno temere il peggio sulle sorti della seconda, che - fisiologicamente - perde sempre terreno e interesse da parte dei telespettatori Segui su affaritaliani.it