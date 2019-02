Arrivo di Battisti a Ciampino | la procura chiede l' archiviazione per Salvini e Bonafede

Polemica Arrivo Battisti - Pm : archiviare : 11.40 La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione alle modalità dell'arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo gli esposti che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati, per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell'Interno Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Uno degli esposti era della ...

Cesare Battisti : "Sono stato umiliato al mio Arrivo in Italia" : Il terrorista dei Pac sconterà i primi sei mesi in isolamento, è uno dei 268 detenuti presenti nella struttura Oristanese: 34 sono detenuti comuni, i restanti sono associati nelle tre sezioni di alta sicurezza

Battisti dal carcere : "Umiliato all'Arrivo in Italia - non sono più quello di 40 anni fa" : L'ex terrorista ha parlato con due rappresentanti dei Radicali Italiani che l'hanno incontrato nell'isolamento di Massama. "È in buone condizioni e lo trattano bene. Parla dei figli e si lamenta di come è stato descritto dalla stampa"

Arrivo Battisti : penalisti romani contro Bonafede : Dopo le critiche delle opposizioni e sui social per la sovraesposizione mediatica dei ministri Salvini e Bonafede all’Arrivo di Cesare Battisti in Italia, a scendere sul piede di guerra sono oggi i penalisti romani che annunciano di essere pronti a presentare un esposto contro il Guardasigilli.Perché? Per il video pubblicato su Facebook dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5s) in cui oltre a vedersi le fasi dell'Arrivo di Cesare ...

Bonafede e quel video “b-movie” che racconta l’Arrivo di Battisti : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è finito nella bufera per un imbarazzante video del suo ministero, postato sulla pagina Facebook ufficiale del Guardiasigilli pentastellato, in cui si racconta l'arrivo in Italia del latitante Cesare Battisti e il suo imbarco su un velivolo per raggiungere il carcere di massima sicurezza di Oristano. Il titolo del post "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo". Un ...

Battisti - penalisti contro Salvini e Bonafede : "Sul suo Arrivo autopromozione e propaganda" : "Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati penalisti, che in una nota commentano il comportamento di Salvini e Bonafede: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'arrivo in aeroporto di un ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'Arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell